„Your Choice Of Pizza Toppings Please”

Artist: Stay Focused

Herkunft: Limburg / Deutschland

Album: Contrasts

Genre: Indie Rock, Alternative, Modern Punk, New Prog, Emo, Post-Hardcore, Alternative Metal, Melodic Hardcore, Post-Rock.

Spiellänge: 44:58 Minuten

Release: 20.01.2018

Label: Eigenproduktion

Link: https://www.facebook.com/pg/stayfocusedband/

Bandmitglieder:

Gitarre und Gesang (Clean) – Fabio

Bass und Shouts – Juli

Schlagzeug – Jimmy

Tracklist:

1. Constants

2. Oxygen

3. Contemplation

4. Second Thoughts

5. Changes

6. Running on Empty

7. Cause and Effect

8. Cairo

9. A Life We May Live

10. Ten Years Late

11. Scuff Marks

12. Variables



Stay Focused ist eine Indie Rock-Band aus dem hessischen Limburg. Nach der Bandgründung in 2015 und der Veröffentlichung eines Demos legten sie dieses Jahr ihren ersten Longplayer mit dem Titel Contrasts auf. Dieser ist als Download über die Bandcampseite verfügbar. Das Album gibt es zudem als physischen Tonträger als CD. Die CD steckt in einem schönen doppelseitigen Pappschuber und enthält ein Booklet mit allen Songtexten.

Ich habe das sympathische Trio dieses Jahr auf dem Rockfestival in Rengsdorf (hier geht es zum Review), wo sie den Opener machten, kennen gelernt. Da habe ich mir die CD mitgenommen.

Auf ihrer Bandseite schreiben sie zu ihrer Musik: „We’re like a tasty pizza! The base is always the same, however everyone can choose their favourite topping. Available ingredients: Alternative, Modern Punk, New Prog, Emo, Post-Hardcore, Alternative Metal, Melodic Hardcore, Post-Rock, Indie Rock.“

Damit ist schon auch fast alles zu ihrer Musik gesagt. Stay Focused erinnern mit ihrer Musik ein wenig an Muse, Foo Fighters oder 30 Seconds To Mars. Recht eingängige Musik, die gut unterhält und schön Laune macht. Variierend in Tempo und im Songwriting steht jeder der Songs für sich. Nun wirklich kein Einheitsbrei, der sich vom ersten bis zum letzten Song durchzieht, dafür sind die Songs recht unterschiedlich.

Die bereits oben beschriebenen Elemente fließen in unterschiedlicher Menge in die Songs ein. Grundsätzlich würde ich persönlich die Platte als gute Indie Rock-Platte mit tollem Songwriting bezeichnen.

Das Trio Fabi, Juli und Jimmy zaubert herrliche Songs aus dem Hut, die man von einer sehr jungen Band eigentlich gar nicht erwartet. In der Regel sind die Songs recht melodisch gehalten. Toll auch das Wechselspiel zwischen Clean Gesang und Shouts. So schaffen es Stay Focused, bei aller Harmonie, auch etwas härtere Elemente in ihren Songs anklingen zu lassen. Durch die verschiedenen Akzentuierungen und Tempi ihrer Songs kommen sie jederzeit spannend rüber.

Stay Focused - Contrasts Fazit: Das Limburger Trio Stay Focused hat mit ihrem Erstling Contrasts ein gutes kontrastreiches Album geschaffen. Quasi eine Pizza mit verschiedenen Belägen. Du suchst dir selbst aus, welcher dieser Beläge für dich dein Favorit ist. Ihre Songs setzen sie zudem toll in ihrer Liveperformance um. Es macht Spaß, sich das Trio anzuhören und anzuschauen. Empfehlung für Indie Rock Fans und Liebhaber von Bands wie Muse, Foo Fighters oder 30 Seconds To Mars.



Anspieltipps: Constants, Changes, Cairo

