Dead Like Juliet: kündigen Tour an

Die Band steckt gerade in den Vorbereitungen für den Release ihres neuen Full-Lenght-Albums, das am 7. April erscheinen wird. Passend dazu gibt es eine Release-Tour mit 14 Shows in IT/AT/DE und NL.

Sa. 07 April: It – Völs Am Schlern Do. 12 April At: Innsbruck Fr. 13 April At: Wien Sa. 14 April It Belluno Do. 19 April De: München Fr. 20 April De: Hannover Sa. 21 April De: Hamburg So. 22 April De: Berlin Mi. 25 April: Nl: Utrecht Do. 26 April: De: Krefeld Fr. 27 April: De: Lüdenscheid Sa. 28 April De: Worms So. 29 April De: Stuttgart Mo. 30 April De: Nürnberg 2011 hat die Band ein Demo (2012) und 2 EP’s (2013 + 2016) veröffentlicht. Das nächste Full Lenght erscheint im April 2018 in Eigenregie.

