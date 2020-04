Der Detze Rockt: 10-jähriges Jubiläum findet 2020 nicht statt

Nach der Schalt-Konferenz vergangene Woche zwischen den Ministerpräsidenten der Länder und der Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem damit einhergehenden Verbot für Großveranstaltungen in Deutschland bis zum 31. August 2020, war klar, das bedeutet das sichere AUS für die allseits geliebten Sommerfestivals. Nachdem in den letzten Tagen schon etliche deutsche Festivals abgesagt wurden, darunter das Wacken, das Bang Your Head, das Rock Am Ring / Rock Im Park, das Rock Of Ages, das Southside, das Full Force, das M’era Luna, das Hurricane und einige andere mehr, haben sich nun auch die Veranstalter des Der Detze Rockt zu Wort gemeldet. Das Festival war für den 19. – 20. Juni in Daun/Rengen geplant. Leider fällt auch das Event in die Kategorie Großveranstaltungen und musste daher nun abgesagt werden. Das Event findet erneut vom 18. – 19. Juni 2021 statt, alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Jede Absage ist im Moment bitter für alle Headbanger, dennoch ist die Entscheidung gut und richtig, denn die Sicherheit und Gesundheit von Bands, Veranstaltern, Crews und Publikum muss oberste Priorität haben.

Hier das offizielle Statement der Veranstalter:

Hallo Freunde,

2020 wird Der Detze Rockt nicht stattfinden.

In den vergangenen Wochen haben wir uns intensiv beraten, informiert und abgestimmt. Wir hatten die Hoffnung, dieses Jahr mit Euch das 10-jährige zu feiern, doch leider sind wir in Anbetracht von Covid-19 dazu nicht in der Lage.

Daher wird „Der Detze Rockt X“ auf den 18./19.6.2021 verschoben.

Für alle die bereits Tickets gekauft haben:

-> *Die Tickets werden für nächstes Jahr ihre Gültigkeit behalten* <-

Wer davon keinen Gebrauch machen möchte, kann sein Ticket Rückerstatten lassen.

ABER:

Geld spielt für uns keine Hauptrolle, dennoch trifft uns Corona hart. Es würde uns freuen, wenn Ihr uns unterstütz und Euer Ticket nicht zurück gebt.

Wir arbeiten aktuell an einem Dankeschön für alle UnterstützerInnen!

Zudem habt ihr bald die Möglichkeit, neues Detze-Merch online zu bestellen (Infos folgen).

Falls Ihr Fragen/Anregungen habt, bitte nutzt Kommentarleiste, DM oder die Emailadresse

Corona@DerDetzeRockt.de

Ich danke Euch allen für eure permanente Unterstützung und für das entgegengebrachte Vertrauen.

Wir vom Detze Team freuen uns schon darauf mit euch allen gemeinsam nächstes Jahr so richtig steil zu gehen!

Bleibt gesund! Prost!

David Haas

Vorsitzender des

Der Detze Rockt e.V.

Dear friends

there will be no Der Detze Rockt in 2020.

During the past weeks, we kept a close eye on the development and intensely discussed measures. We hoped to be be able to celebrate our 10. anniversary with you, but unfortunately due to Covid-19, we are not able to do so.

Thats why „Der Detze Rockt X“ will be postponed to 18./19.6.2021.

All of you who already bought a ticket:

→ *Tickets will remain valid for next year* ←

Of course you can also demand a refund.

BUT:

Allthough money doesn’t play the main role for us, we will suffer losses due to Covid-19. We are very thankful for everyone of you who supports us by not using the refund option.

We are currently working on a little thank you for all our supporters.

In addition, soon you’ll have the possibility to order new Detze-merch online.

If you have questions/suggestions, feel free to write a comment, DM or contact us via:

Corona@DerDetzeRockt.de

I want to thank all of you for your support and understanding

We from the Detze Team looking forward to go crazy with all of you next year!

Take care! Cheers!

David Haas

Chairman of

Der Detze Rockt e.V.