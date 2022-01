Deserted Fear: veröffentlichen neue Single und Video für „Reborn Paradise“

Gestern veröffentlichte das Melodic Death Metal Trio Deserted Fear mit Reborn Paradise die zweite Single aus seinem kommenden Album Doomsday.

Wie auch beim Vorgänger Part Of The End übernahm auch hier Mirko Witzki / www.witzki.vision wieder einmal die Aufgaben für Film, Regie und Schnitt dieses fantastischen Videos. Der Videodreh wurde vom Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth unterstützt, das die perfekte Kulisse für einen Song bietet, der sich mit einem ernsten Thema der deutschen Vergangenheit beschäftigt.

Schaut euch hier das Video an:

Deserted Fear kommentieren:

“Heute erscheint mit Reborn Paradise ein weiterer neuer Song von unserem am 4. März 2022 erscheinenden Album Doomsday. Für den Videodreh ging es für uns in eine Zeit, die längst vergessen zu sein scheint, aber niemals vergessen werden darf!”

Weiter erklärt Simon, “Wir sind in einer Thüringer Kleinstadt, im ländlichen Raum aufgewachsen. Auch wenn wir die friedliche Revolution und den Fall der Mauer nicht bewusst erlebt haben, fand hier unsere Sozialisierung statt.

Mit den Geschichten der älteren Generation saugten wir auch den Geist der DDR auf und die Frustration über einen autoritären Staat, in welchem eines gedacht und etwas anderes gesagt werden musste.”

“Im Zuge des Videodrehs tauchten wir noch einmal in die Geschichte der DDR-Diktatur ein. Es ist einfach unglaublich, wie klein die Geschehnisse in Anbetracht von vielen hunderten Toten und tausenden Inhaftierten immer gehalten wurden. Minenfelder und Selbstschussanlagen gegen die eigene Bevölkerung, darüber wurde mit unserer Generation nicht ausreichend gesprochen. Zudem scheint ein Teil unserer Gesellschaft schon verdrängt zu haben, was Meinungs- und Reisefreiheit in der DDR bedeuteten…”, fährt Fabian fort.

Weiter fügt Mahne hinzu, “Was in Kriegen und an Grenzen passiert, erscheint vielen Leuten in unserem Land weit weg und es ist erschreckend, wie empathielos über Flüchtende gesprochen wird. Es sterben Menschen an Grenzen, auf der Flucht und in der Hoffnung auf ein besseres Leben, damals wie heute!”

