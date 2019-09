Despised Icon: sprechen über den Schreibprozess für „Purgatory“

Die kanadischen Deathcore-Pioniere Despised Icon sind zurück und legen mit Purgatory (VÖ: 15. November via Nuclear Blast) ihr nunmehr sechstes Studioalbum vor. Heute hat die Band einen weiteren Trailer veröffentlicht, in dem Alex Erian vom Schreibprozess für Purgatory erzählt und wie sich dieser von dem für Beast sowie von der Arbeitsweise anderer Band unterschieden hat. Schaut euch den zweiten Trailer hier an:

Alex Erian kommentiert: „Alles in allem habe ich das Gefühl, dass auf dieser Platte quasi jede Ära der Band zu hören ist. Falls ihr also eher auf The Ills Of Modern Man oder Day Of Mourning steht, werdet ihr viele vertraute Elemente finden. Wir versuchen einfach immer, der Zeit einen Schritt voraus zu sein und hier und da neue Ideen einzustreuen.“

Kommentare

Kommentare