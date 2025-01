Destinity: enthüllen neue Single „Dying Light“ vom kommenden Album

Destinity sind stolz darauf, die Veröffentlichung ihrer mit Spannung erwarteten neuen Single Dying Light bekannt zu geben, ein Song, der in der Szene des Melodic Death Metals hohe Wellen schlagen wird!

Ein Lyric-Video zu Dying Light wurde auf YouTube veröffentlicht und gibt den Fans einen ersten Einblick in das kommende Album Ascension, das in den Fascination Street Studios (Schweden) gemischt und gemastert wurde.

Seht euch das offizielle Lyric-Video zu Dying Light hier an:

Über Destinity

Die aus Lyon, Frankreich, stammende Band Destinity ist seit über zwei Jahrzehnten eine treibende Kraft in der Melodic Death Metal-Szene. Bekannt für ihre unerbittliche Energie, technische Meisterschaft und emotionale Tiefe, hat sich die Band mit mehr als 800 Live-Auftritten in ganz Europa und darüber hinaus ihren Platz in der Metal-Welt erobert. Ihre Musik spricht Fans von Bands wie Dark Tranquillity, In Flames, Insomnium und At The Gates an und verbindet die rohe Intensität des Death Metal mit vertrackten Melodien und hymnischen Hooks.

Mehr Infos zu Destinity findet ihr hier:

Destinity online:

Website: https://www.destinityofficial.com/

Facebook: https://www.facebook.com/destinityofficial

Instagram: https://www.instagram.com/destinity_band/