Destruction: veröffentlichen neue Single „Born To Perish“

Am Freitag war der Tag, an dem Destruction ihre Bühnenabstinenz beenden und die Grundfesten des legendären Z7 in Pratteln mit zwei mörderischen Shows eingerissen haben.

Anlässlich dieser freudigen Botschaft veröffentlichen die deutschen Thrash Titanen heute ein neues Musikvideo ihres aktuellen Livealbums Born To Thrash – Live In Germany. Schaut es euch hier an:

Born To Thrash – Live In Germany erscheint mit einem besonderen Schmankerl für die Fans: Für die Digipak- und Vinylversionen in Schwarz, Rot, Transparent und Picture Vinyl wird es zusätzlich eine herausnehmbare Weltkarte geben, auf der sich die Fans in einer zuvor angelegten Aktion verewigen und den Ort ihres ersten Destruction Konzerts angeben konnten.

Der Vorverkauf der Digipaks und Vinyls ist am 08. Mai gestartet.