Diesen Freitag Melodic Metal LIVE Musik in Darmstadt: Oversense mit exklusivem Acoustic-Duo Set in der Goldenen Krone

Die Melodic Metaller von Oversense interpretieren Ihr eindrucksvoll arrangiertes Repertoire ganz neu in einer exklusiven Akustik Show. Die Musik der unterfränkischen Band lebt von der Abwechslung des Songwritings, das sich zwischen verschiedenen Metal und Rock Stilen bewegt. Die Kombination aus harten Headbanger-Riffs, bombastischem Orchester und Chören kreieren einen einzigartigen Sound in Form von schnellen Heavy Metal Tracks bis zu melodiösem Power Rock. Dass diese Songs aber genauso gut unplugged funktionieren, beweisen sie Euch am 19. Juni 2020 live in der Goldenen Krone in Darmstadt!

www.facebook.com/oversensemusic/photos/a.329247203854034/2842360915875971/?type=3&theater

Infos Goldene Krone, Darmstadt: www.goldene-krone.de/index.php?action=programm&view=detail&filter_mode=mon&event_ID=9502

Oversense ist derzeit eine der vielversprechendsten Bands, die der europäische Melodic Metal Zirkus zu bieten hat. Die Band um den charismatischen Frontmann Danny Meyer, YouTube-Stargitarristin Jasmin ‘Jassy J.’ Pabst, Bassist Marco Volpert und Schlagzeuger Patrick Lippert gehören nicht erst seit der mehrwöchigen Tour mit Metal Queen Doro Pesch zu den heißesten Melodic Metal Bands der letzten Jahre!

Die Geschichte von Oversense beginnt 2012, als Danny Meyer und Patrick Lippert zusammen erste Songs aufnehmen und den Kontakt zu Olaf Reitmeier vom Gate Studio knüpfen. In den Folgejahren entsteht die EP Dreamcatcher, gefolgt von dem 2017 über Dr. Music Records erschienenen Debütalbum The Storyteller mit dem die damalige Besetzung hervorragende internationale Kritiken einsammelt. Im folgenden Winter wird Jassy J., die mit ihrem YouTube-Kanal JJ’s One Girl Band inzwischen mehr als 206.000 Fans in aller Welt begeistert, als festes Bandmitglied bestätigt. Nach der Tour mit Doro im Winter 2018 beginnen die Vorbereitungen für das zweite Album. Oversense kreieren einen einzigartigen Sound in Form von fetten Headbanger-Riffs über filigrane Soli bis hin zu Modern Melodic Metal Hymnen mit dem Potenzial für einen gehörigen Impact in der internationalen Metal Szene zu sorgen. Live haben sie es schon mehrfach vor großem Publikum bewiesen.

www.facebook.com/OversenseMusic

www.instagram.com/OversenseMusic

www.youtube.com/OversenseMusic

www.oversense.de