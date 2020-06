Minatox69: veröffentlichen neues Album „Collapse“

Es ist so weit: Mit Nothing New Under The Sun und Can’t Believe haben zwei starke Songs mit lauten und klaren Statements den Weg für die italienischen Thrash-Metal-Rebellen Minatox69 geebnet, um nun endlich ihr neues Album Collapse auf eine hoffentlich vorbereitete und mit Sicherheit gespannt wartende Öffentlichkeit loszulassen. Und das ist natürlich noch lange nicht das Ende dieses Weges: Die Band arbeitet bereits an einem neuen Musikvideo, während sie gespannt auf weiteres positives Feedback sowohl von Fans als auch von Medien für ihr aktuelles Werk wartet. Collapse ist ein Album, das beides kann: Es kritisiert die heutige Welt, mit all ihrer Ungerechtigkeit und den vielen Gründen, wütend zu sein, doch es spendet gleichzeitig auch Trost und Hoffnung – besonders in schwierigen Zeiten, in denen Musik auch einen heilenden Effekt haben kann, wie die Band erklärt:

“Ursprünglich waren wir natürlich vor allem sehr aufgeregt, unser erstes Full-Length-Album zu veröffentlichen, besonders in einer Zeit wie dieser. Es war ein echtes Wagnis unter diesen Umständen, aber am Ende war uns am wichtigsten, unsere Leidenschaft für Musik zu übermitteln. Denn es ist die Musik, die alles übersteht und selbst in den dunkelsten Zeiten zu diesen kleinen Dingen gehört, die unsere Seelen heilen können. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und hoffen, dass es der Öffentlichkeit genauso gut gefällt, wie uns. Es war für uns die erste Zusammenarbeit mit einem Produzenten, mit dem wir eine tiefe Verbindung entwickelt haben. Stefano Santi vom SVPN Studio ist den Weg mit uns Schritt für Schritt gegangen, mit professioneller Expertise. Wir haben in dieser Phase der Aufnahmen Resultate und Gefühle erreicht, die wir zu diesem Zeitpunkt gar nicht für möglich gehalten hätten. Bis hierhin können wir sagen, dass es eine der besten musikalischen Erfahrungen war, die wir je hatten.

Unsere Idee bei diesem Album war es, unsere Sicht auf das Leben auszudrücken. Wir nutzen unseren aggressiven und energetischen Sound, um den Hörern eine temporäre Flucht aus der Realität zu bieten, wenn sie beispielsweise Schwierigkeiten haben, mit ihrem Alltag fertigzuwerden. Es ist wie mit jeder Art von Kunst: Als Künstler versuchen wir, Menschen zu inspirieren. Nicht alle Künstler sind gleich, manche entscheiden sich dafür, eine perfekte Welt mit einer perfekten Zuflucht zu erschaffen – und manche, so wie wir, kritisieren die echte Welt. Wir enthüllen die schlechten Seiten, aber bewahren gleichzeitig die Hoffnung als letzten Ausweg für den Menschen. Und bald werden wir wohl sehen, ob unsere Message die Öffentlichkeit erreicht hat … und wir sind sehr gespannt darauf, zu sehen, wie das klappt. :)”

Collapse von Minatox69 ist ab sofort exklusiv digital bei Bandcamp erhältlich:

https://minatox69.bandcamp.com

Minatox69 online:

https://www.facebook.com/Minatox69/

https://www.instagram.com/minatox69.bassano/?hl=it

https://www.youtube.com/user/M69METAL/featured