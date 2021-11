Dieversity: Albumrelease und neues Video „Clouds Of Misery“

Die Würzburger Dieversity veröffentlichen heute, am 19.11.2021 ihr drittes Album Age Of Ignorance via El Puerto Records.



Nachdem Dieversity uns vor wenigen Wochen bereits die Videos zu den Songs End Of The Line und The Bitter Taste Of Sin zeigen konnten, folgt nun mit Clouds Of Misery der dritte Titel aus dem Album Age Of Ignorance. Der Clip wurde von Stefano Mastronicola produziert.

Seht das neue Video Clouds Of Misery hier: