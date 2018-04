Dimmu Borgir: enthüllen Musikvideo zu neuer Single Council Of Wolves And Snakes

Dimmu Borgir: enthüllen Musikvideo zu neuer Single Council Of Wolves And Snakes

Mit über 1.3 Million Youtube-Views von ihrer ersten Single Interdimensional Summit haben die norwegischen Teufel von Dimmu Borgir bewiesen, dass sie nach über 7 Jahren des Schweigens mit voller Wucht zurückgekehrt sind. Am 4. Mai liefern die symphonischen Black Metal-Meister ihr neues Album Eonian, doch schon heute präsentiert die Band ihre zweite Single.

Das experimentelle, mit folkloristischen Elementen angehauchte Council Of Wolves And Snakes wagt einen Blick weit über den Tellerrand und zeigt, dass es ‚keine Formel, kein absolutes Maß‘ für eine Band wie Dimmu Borgir gibt, sondern der Weg sie manchmal in Richtungen führt, die sie selbst niemals erwartet hätten.

Vokalist Shagrath erklärt:

„Es ist ein Song, der hervorsticht aus dem Rest des Albums, es ist Dimmu Borgir in experimenteller Form – aber im Mittelteil des Stücks findet man auch eine Menge klassischer Black Metal-Parts. Wir sind eine Band, die nie Angst davor hatte, neue Richtungen einzuschlagen und uns künstlerisch auszutoben und somit ist dieser Song definitiv etwas anderes geworden.“

Seht das Musikvideo von Council Of Wolves And Snakes hier:



Kommentare

Kommentare