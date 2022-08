Dio At Donington: dokumentiert zwei legendäre Auftritte des unglaublichen Ronnie James Dio mit der außergewöhnlichen Stimme

Am 23. September erscheint die legendäre Live Performance Dio At Donnington über Niji Entertainment/ BMG. Dio At Donington ‘83 hat das Original-Line-Up der Holy Diver Tour und zeigt eine junge, hungrige Band – genau drei Monate nach ihrem Debütalbum. Das Set beinhaltet die Klassiker von Ronnies unglaublicher Karriere als Sänger für Rainbow und Black Sabbath, und kommt natürlich mit den Klassikern Holy Diver, Rainbow In The Dark und Stand Up And Shout.

Mit bereits immens erfolgreichen Studioalben und Silber, Gold und Platin Awards weltweit erscheint Dio At Donington ’87 mit dem Dream-Evil-Line-Up, und beinhaltet Klassiker wie The Last In Line, Rock ‘n’ Roll Children und All The Fools Sailed Away.

Beide Alben enthalten auch die Performance von Rainbow und Black Sabbath Klassikern wie Man On The Silver Mountain, Neon Knights, Stargazer und Heaven And Hell.

Pre-Order Dio At Donington ’83 & ’87: https://dio.bio.to/donington

Als Sänger von Rainbow, Black Sabbath, Heaven And Hell und seiner eigenen Band Dio, wird Ronnie James Dio noch immer zu Recht als die größte Stimme des Rock betitelt. Leider mussten wir uns 2010 viel zu früh von ihm verabschieden, den Kampf mit dem Magenkrebs hatte er verloren. Seine Musik lebt jedoch weiter, die offizielle Ronnie James Dio Facebookseite hat mehr als 2.5 Millionen Followers, seine Musik auf Spotify wird von mehr als 3 Millionen Fans monatlich gestreamt und in der Hit Netflix Serie, Stranger Things, trägt der beliebte Charakter Eddie Munson sein riesiges Dio-Patch auf seiner Jeansjacke.

Dio At Donington ’83 & ’87 gibt es in limitierter Auflage als 2LP & CD Konfiguration.

Jeweils mit 3D / Lenticular Art Print des Covers.

Die beiden Vinyl haben eine Audio A,B,C Seite- Seite D hat nur eine Zeichnung auf der Rückseite.

Dio At Donington ’83

Line-Up:

Ronnie James Dio – Vocals

Vivian Campbell – Guitar

Jimmy Bain – Bass

Vinny Appice – Drums

Claude Schnell – Keyboards

Tracklist:

1. Stand Up And Shout

2. Straight Through The Heart

3. Children Of The Sea

4. Rainbow In The Dark

5. Holy Diver

6. Drum Solo

7. Stargazer

8. Guitar Solo

9. Heaven And Hell

10. Man On The Silver Mountain

11. Starstruck

12. Man On The Silver Mountain (Reprise)

Dio At Donington ‘87

Line Up:

Ronnie James Dio – Vocals

Craig Goldy – Guitar

Jimmy Bain – Bass

Vinny Appice – Drums

Claude Schnell – Keyboards

Tracklist:

1. Dream Evil

2. Neon Knights

3. Naked In The Rain

4. Rock ‘n Roll Children

5. Long Live Rock ‘n’ Roll

6. The Last In Line

7. Children Of The Sea

8. Holy Diver

9. Heaven And Hell

10. Man On The Silver Mountain

11. All The Fools Sailed Away

12. The Last In Line (Reprise)

13. Rainbow In The Dark

Und wer noch mehr von Dio sehen will: Dio: Dreamers Never Die kommt am 28. September und 2. Oktober 2022 weltweit in die Kinos.

Die allererste karriereumspannende Dokumentation über das Leben und Wirken der legendären Metal Ikone Ronnie James Dio wird in Kinos weltweit am 28. September und am 2. Oktober präsentiert. Dio: Dreamers Never Die gräbt sich in die Tiefen seines Lebens, angefangen in den 50igern, als er als Doo-Wop Schmalzsänger begann bis hin zu Ritchie Blackmore’s Rainbow, dann als der Ersatz für Ozzy Osbourne in Black Sabbath bis zu dem Punkt, als er seinen Rockstatus für immer festigte mit Dio. Der Film enthält Material, dass bis jetzt nie gezeigt wurde, ganz persönliche Fotos, intime Szenen mit seinen Freunden, Bandkollegen und Familie wie zum Beispiel: Wendy Dio, Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward, Vinny Appice, Lita Ford, Rob Halford, Sebastian Bach, Eddie Trunk und Jack Black.