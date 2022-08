Dirty Heads: kündigen neues Album „Midnight Control“ an

Nach ihrem viralen Hit Vacation von 2017, der mittlerweile über 6 Milliarden Streams auf allen Social Media Kanälen erreicht hat, kündigen die Kalifornier Dirty Heads nun ihr bereits 8. Studioalbum Midnight Control für den 26.08.2022 via Better Noise Music an.

Neben der aktuellen Single Heavy Water, lieferten die Dirty Heads mit der ersten Single-Auskopplung Life’s Been Good den perfekten Nachfolger ihres Hits Vacation ab.

Die Single Life’s Been Good, eine Adaption von Joe Walshs Hit aus dem Jahr 1978 durch die Band, ist nach nur 4 Wochen bereits auf Platz 25 der US Alternative Radio Charts.

“Life’s Been Good is the perfect follow up to Vacation”, so Leadsänger Jared Watson. “It just felt right. If you like the vibe of Vacation and that song impacted your life in a positive way, Life Is Good is the continuation of that feeling. I think the story of enjoying life is really what Dirty Heads are all about.”

Dirty Heads haben weltweit seit 2018 über 1,28 Millionen digitale Tracks verkauft und über 1,5 Milliarden On-Demand-Streams verzeichnet. Anfang des Jahres veröffentlichte die Band neue Remixe ihres viralen TikTok-Hits Vacation mit Produzenten wie Borgeous und eine Akustikversion des Tracks. Nachdem die #VacationTransition-Challenge letztes Jahr auf TikTok viral ging und über 378 Millionen Streams und über 6 Milliarden Aufrufe auf allen Social-Media-Plattformen erreichte.

Facebook

Instagram