Die UK-Hardcore-Punk-Legenden DISCHARGE haben ihre aktuelle Platte, »End Of Days«, am 29. April 2016 via Nuclear Blast veröffentlicht.

Heute präsentiert die Band, in Zusammenarbeit mit dem deutschen Rock Hard Magazin, den neuen Videoclip zum Song „The Broken Law“. Das Video wurde im Herbst 2017 von Stuart Sterling produziert.

Die Band kommentiert:

„Was können wir über dieses Video sagen? Nichts. Die Bilder in diesem Video sprechen für sich…. dies ist die Welt in der wir leben.“

Zu sehen gibt es das Video hier:

»End Of Days« kann hier bestellt werden: http://nblast.de/DischargeEndOfDaysNB

Die Tracklists lesen sich wie folgt:

CD

01. New World Order

02. Raped And Pillaged

03. End Of Days

04. The Broken Law

05. False Flag Entertainment

06. Meet Your Maker

07. Hatebomb

08. It Can’t Happen Here

09. Infected

10. Killing Yourself To Live

11. Looking At Pictures Of Genocide

12. Hung Drawn And Quartered

13. Population Control

14. The Terror Alert

15. Accessories By Molotov (Part 2)

Mehr zu »End Of Days«:

‚NWO‘ OFFIZIELLES VIDEO:

‚Hatebomb‘ OFFIZIELLER TRACK & LYRICS: https://youtu.be/DY_8qghAuQ4

Track-By-Track #1: https://youtu.be/l2yiBumsNs4

Track-By-Track #2: https://youtu.be/nBx9I7NwBhI

Track-By-Track #3: https://youtu.be/vLN0-oRd96E

DISCHARGE live:

24.11. S Karlstad – Nöjesfabriken

01.12. UK Blackpool – Waterloo Music Bar

02.12. UK Bradford – Trash

16.12. UK Manchester – The Witchwood

22.12. UK Stoke – The Underground

30.12. USA Los Angeles, CA – The Forum (w/ MISFITS, ALKALINE TRIO)

13.01. UK London – 100 Club

20.01. UK Evesham – The Valkyrie

03.02. UK Wakefield – Warehouse 23

09.02. UK Tunbridge Wells – The Forum

10.02. UK London – New Cross Inn

21.04. UK Birmingham – The Castle & Falcon

05.05. UK Pontypridd – Muni Arts Centre

11.05. UK Belfast – Voodoo

12.05. IRL Dublin – Voodoo Lounge

02. – 05.08. UK Blackpool – Rebellion Festival

