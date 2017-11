Jurassic Power Metal! Davon habt ihr wahrscheinlich noch nie etwas gehört… aber keine Sorge, VICTORIUS werden euch auf ihrer kommenden EP namens „Dinosaur Warfare – Legend Of The Power Saurus“ – die am 26. Januar 2018 bei Massacre Records erscheint – zeigen, was es damit auf sich hat!

Auf dieser EP sind alle Stärken von VICTORIUS gebündelt: Eingängiges und abwechslungsreiches Songwriting, die einzigartige Stimme von Fronter David Baßin sowie eine Fülle an Uptempo Power Metal Kracher! Die Gitarren feuern im Minutentakt Melodien, während Drums und Bass von der ersten bis zur letzten Sekunde Vollgas geben.

„Dinosaur Warfare – Legend Of The Power Saurus“ wurde von Lars Rettkowitz im KR Music Studio produziert und gemischt, das Mastering übernahm Ronny Milianowicz im StudioSeven. Das fantastische Artwork stammt von Stan-W Decker, der schon für Bands wie Kissin‘ Dynamite, Masterplan oder Serious Black gearbeitet hat!

Weitere Details zur EP werden demnächst enthüllt.

