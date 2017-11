Die deutschen Thrash-Titanen KREATOR werden in Zusammenarbeit mit Record Store Day einen exklusiven Black Friday-Release auf den Markt bringen. Diesen Freitag, am 24. November, wird eine limitierte Auflage (1.000 Kopien) ‚Hail To The Hordes‘-Picture Disc-Vinyl AUSSCHLIESSLICH in lokalen Indie-Plattenläden erhältlich sein!

Zur Feier dieser Veröffentlichung hat die Band heute ein neues Musikvideo zu ‚Hail To The Hordes‘ enthüllt, das Aufnahmen von ihrer Heimatstadt-Show in der Grugahalle Essen im März diesen Jahres zeigt. Der Clip wurde von Matthias Kollek (Vault Video) produziert.

Schaut Euch das Video hier an:

‚Hail To The Hordes‘ stammt von KREATORs gefeiertem 14. Studioalbum, »Gods Of Violence«. Dieses wurde mit Produzent Jens Bogren (OPETH, AMON AMARTH, KATATONIA), der auch für den Mix verantwortlich war, in den Fascination Street Studios aufgenommen; Tony Lindgren masterte die Scheibe ebenfalls dort.

Holt Euch »Gods Of Violence« jetzt: http://nblast.de/KreatorGodsViolenceNB

Holt Euch »Gods Of Violence« digital: http://nblast.de/KreatorDownloads

Mehr zu »Gods Of Violence«:

‚Gods Of Violence‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=xeUBJ2Ha-FM

‚Gods Of Violence‘ OFFIZIELLES VIDEO [UNZENSIERT]: https://vimeo.com/191641401

‚Satan Is Real‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=mUv8GxrqXPk

‚Totalitarian Terror‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=nb7kmUfMazc

‚Fallen Brother‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=1l6gsOrVL2c

KREATOR live:

02.12. D Geiselwind – Christmas Bash

w/ VADER, DAGOBA

11.01. F Lille – Splendid

12.01. F Reims – Cartonnerie

13.01. F Rouen – Le 106

14.01. F Bordeaux – Le Rocher Palmer

15.01. F Lyon – Transbordeur

16.01. CH Lausanne – Les Docks

17.01. I Bologna – Zona Roveri

18.01. SLO Ljubljana – Kino Siska

19.01. SRB Belgrade – Hala Sportova

20.01. GR Thessaloniki – Principal Club Theater

21.01. GR Athens – Piraeus 117 Academy

23.01. MK Skopje – MKC

24.01. BG Sofia – Mixtape 5

25.01. RO Bucharest – Arenele Romane

26.01. H Budapest – Barba Negra Music Club

27.01. CZ Zlín – Masters of Rock Café

28.01. CZ Prague – Meetfactory

01. – 05.02. USA Miami/Ft. Lauderdale, FL – 70000 Tons of Metal

w/ SABATON

08.02. USA Phoenix, AZ – The Van Buren

09.02. USA Los Angeles, CA – The Wiltern

10.02. USA San Francisco, CA – The UC Theater

12.02. USA Portland, OR – Wonder Ballroom

13.02. USA Seattle, WA – Showbox

14.02. CDN Vancouver, BC – The Vogue Theater

16.02. CDN Edmonton, AB – Union Hall

17.02. CDN Calgary, AB – The Palace

19.02. USA Boise, ID – Revolution

21.02. USA Denver, CO – The Gothic Theater

22.02. USA Kansas City, MO – The Truman

23.02. USA Minneapolis, MN – Music Hall

24.02. USA Madison, WI – Orpheum

26.02. USA Grand Rapids, MI – 20 Monroe

27.02. USA Chicago, IL – House of Blues

01.03. CDN Toronto, ON – The Phoenix

02.03. CDN Montreal, QC – Metropolis

03.03. USA Boston, MA – House of Blues

04.03. USA Huntington, NY – The Paramount Theater

06.03. USA Philadelphia, PA – The Fillmore

07.03. USA Silver Spring, MD – The Fillmore

08.03. USA Raleigh, NC – The Ritz

10.03. USA Tampa, FL – Jannus Landing

11.03. USA Atlanta, GA – Buckhead Theatre

02. – 08.04. A Tröpolach – Full Metal Mountain

w/ SCHIRENC PLAYS PUNGENT STENCH, BLACK INHALE, INSANITY ALERT

06.04. A Innsbruck – Music Hall

08.04. A Linz – Posthof

12.05. N Kopervik – Karmoygeddon Metal Festival

02.06. NL Nijmegen – FortaRock

06. – 09.06. S Sölvesborg – Sweden Rock

21. – 23.06. DK Copenhagen – Copenhell

21. – 24.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

30.06. FIN Helsinki – Tuska Open Air

14. – 21.10. E Mallorca – Full Metal Holiday

