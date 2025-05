Divided By Zero: präsentieren ihre Debüt-EP „Responsibilities“

Mit ihrer ersten EP Responsibilities legen Divided By Zero ein starkes Statement vor: Sechs Songs, die vollständig im Homestudio entstanden sind, thematisieren den inneren Druck, persönliche Verantwortung und die oft widersprüchlichen Anforderungen des modernen Lebens. Die Band bleibt dabei nicht in Genregrenzen gefangen – im Kern Rock, aber stilistisch vielfältig, gibt jeder Track seiner Idee genau den musikalischen Raum, den sie braucht.

Der instrumentale Opener The Depths öffnet die Tür zu einer atmosphärisch dichten Reise, die mit Responsibility Part 1 und Part 2 eine erzählerische Klammer in zwei Akten bildet – von subtiler Spannung bis zu kraftvoller Intensität. Das Finale der EP markiert The War We Fight, ein Song mit besonders hohem emotionalem Gewicht für die Band.

Responsibilities ist roh, ehrlich und bewusst ungeschliffen – ein Ausdruck künstlerischer Auseinandersetzung mit dem, was im Innersten bewegt. Für alle, die auf ehrlichen Sound und Tiefe stehen, sei ein Blick empfohlen – insbesondere Fans von Linkin Park, Tool, Halestorm oder Amaranthe dürften hier fündig werden.