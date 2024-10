Dominum: kündigen neues Album “The Dead Don’t Die” für 27.12.2024 an

Der heißeste Newcomer der Szene – Dominum lässt erneut die Zombies los!

Die Zombie-Metal-Sensation Dominum entfesselt die Untoten mit ihrem zweiten Album The Dead Don’t Die, das am 27. Dezember 2024 über Napalm Records erscheint!

Mastermind Felix Heldt alias Dr. Dead erweitert den Klangkosmos der Band um einen härteren und dunkleren Sound. Die Produktion sowie das Songwriting toppt den starken Vorgänger Hey Living People und für Mix und Master war einmal mehr der herausragende Produzent Jacob Hansen (u.a. Volbeat, Arch Enemy, Evergrey) verantwortlich.

Bereits jetzt veröffentlichten Dominum den Titelsong The Dead Don’t Die mit einem offiziellen Musikvideo. Song und Video featuren Ben Metzner von der #1 Band und Labelkollegen Feuerschwanz sowie dArtagnan. The Dead Don’t Die ist eine clevere Adaption eines klassischen Kinderlieds, welche durch atmosphärische Instrumentierung und facettenreichen Gesang überzeugt.

Dr. Dead zur neuen Single The Dead Don’t Die:

„Die Zeit für das nächste Kapitel der Dominum Saga ist gekommen. Um mein Zombie-Imperium zu vergrößern und zu stärken habe ich in den dunklen Höhlen einer Burg, deren Name geheim bleiben muss, einen neuen Gefährten aus dem Mittelalter gefunden – Ben Metzner von Feuerschwanz. Ich habe ihn überzeugt, sich unserer Sache anzuschließen, und gemeinsam werden wir unsere Armee vergrößern und unsere Macht noch weiter ausbauen. Die Welt der Leben kann sich auf eine Menge gefasst machen.“

Dr. Dead

Ben Metzner ergänzt:

„Als Krieger aus dem mittelalterlichen Universum von Feuerschwanz fühle ich mich geehrt und gesegnet, aus dem Grab auferstanden zu sein und ein Teil der wachsenden Zombie-Armee von Dominum zu werden!“

Dominum zum kommenden Album The Dead Don’t Die:

„Vor genau einem Jahr begann unsere Reise, und nun ist die Zeit für das nächste Kapitel gekommen. In dunklen Nächten habe ich meine gefallenen Zombies begraben und sie unter dem Vollmond wieder zum Leben erweckt. Aber die eigentliche Geschichte kommt erst noch. Bleibt gespannt und ich werde euch bald alles erzählen, aber vergesst nie: The Dead Don’t Die.“

Dr. Dead

Dominums Debütalbum Hey Living People stieg 2023 auf Anhieb auf Platz 19 der Offiziellen Deutschen Albumcharts ein. Jetzt kehren die Untoten mit The Dead Don’t Die zurück:

Der wuchtige Eröffnungstrack We Are Forlorn lädt den Hörer auf eine dramatische Reise ein, die mit One Of Us weiter Fahrt aufnimmt. Das eingängige Don’t Get Bitten By The Wrong Ones besticht durch die liebgewonnenen, für Dominum typisch-unheimlichen und doch augenzwinkernden Texte.

Der monumentale Titeltrack The Dead Don’t Die ist eine clevere Adaption eines klassischen Kinderlieds, welche durch atmosphärische Instrumentierung und facettenreichen Gesang überzeugt –feat. Feuerschwanz– und dArtagnan-Mastermind Ben Metzner. Neben den zehn neuen Tracks servieren Dominum die Cover-Version des Klassikers Rock You Like A Hurricane (Scorpions) in neuem Gewand. Limitierte Sondereditionen enthalten die Bonus-CD mit einer Aufnahme ihres umjubelten Auftritts beim Graspop 2024.

The Dead Don’t Die Tracklist:

1. We Are Forlorn

2. One Of Us

3. The Dead Don’t Die

4. Killed By Life

5. Die For The Devil

6. Don’t Get Bitten By The Wrong Ones

7. Happy Deadly Ending

8. Can’t Kill A Dead Man

9. This Is Not A Game

10. The Guardians Of The Night

11. Rock You Like A Hurricane (Scorpions Cover)

The Dead Don’t Die wird in folgenden Formaten verfügbar sein:

● 1 LP Vinyl Deluxe Box incl Gatefold Marbled Purple, Red Vinyl, Backpatch and Temporary Tattoo Set – exclusively available via Napalm Records Mailorder and Dominum Shop – strictly limited to 300 worldwide

● 1 LP Vinyl Blue

● 2x 1CD Jewelcase in Slipcase – inkl Bonus CD Live at Graspop Metal Meeting 2024

● 1 CD Jewelcase

● Digital Album

Seit der Veröffentlichung ihre Debütalbums im Dezember 2023 spielten Dominum nahezu ausverkaufte Touren als Support von Größen wie Bruce Dickinson, Avantasia, Feuerschwanz und Peyton Parrish in Europa und überzeugten das internationale Publikum auf Sommerfestivals wie Graspop und Rockharz.

Pünktlich zur Veröffentlichung von The Dead Don’t Die werden Dominum ihre erste komplette Headliner-Tour starten und die neuen Horrorgeschichten erstmals auf der Bühne zum Leben erwecken, nachdem sie Feuerschwanz auf dem zweiten Teil ihrer Fegefeuer-Tour erneut unterstützt haben.

Dominum live:

The Dead Don’t Die Tour:

w/ Majestica, Hammer King

26.12.24 DE – Nuremberg / Hirsch

27.12.24 DE – Munich / Backstage

28.12.24 DE – Berlin / Frannz Club

08.01.25 DE – Frankfurt / Das Bett

09.01.25 DE – Hamburg / Gruenspan – Venue Upgrade!

10.01.25 NL – Cologne / Kantine

11.01.25 NL – Leipzig / Hellraiser

Fegefeuer Tour

w/ Feuerschwanz, Orden Ogan

27.11.24 NL – Eindhoven / Effenaar

28.11.24 NL – Haarlem / Patronaat

29.11.24 FR – Paris / Le Trabendo

30.11.24 DE – Kaiserslautern / Kammgarn

01.12.24 CH – Pratteln / Z7 Konzertfabrik

03.12.24 IT – Trezzo sull’Adda / Live Club

04.12.24 AT – Graz / Orpheum

05.12.24 AT – Linz / Posthof

06.12.24 AT – Vienna / Gasomete

No Sleep Til Auchtertool Tour

w/ Gloryhammer, Fellowship

31.01.25 UK – Dundee / Church

01.02.25 UK – Newcastle Upon Tyn / Riverside

02.02.25 UK – Southampton / The 1865

03.02.25 UK – Norwich / Epic Studios

04.02.25 UK – Glasgow / The Garage

06.02.25 IE – Dublin / The Academy

07.02.25 UK – Wolverhampton / KK’s Steel Mill

08.02.25 UK – Manchester / O2 Ritz

09.02.25 UK – Bristol / SWX

Festivals:

07.12.24 CZ – Zlin / Winter Masters Of Rock

30.07.-02.08.25 DE – Wacken / Wacken Open Air

more to be announced

Dominum sind:

Dr. Dead – Vocals

Patient Zero – Bass

Victor Hilltop – Drums

Tommy Kemp – Guitars

Dominum online:

Website

Facebook

Instagram