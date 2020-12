Donots: charten mit Livealbum auf #6 & veröffentlichen Weihnachtssong mit prominenten Gästen

Frohe Botschaft aus Münster und Ibbenbüren: Mit ihrem ersten Livealbum ihrer 26-jährigen Karriere können die Donots sich den Platz #6 in den deutschen Album-Charts sichern.

Vollkommen unabhängig davon erscheint eine spontan entstandene Coverversion des Ramones-Songs Merry Christmas (I Don’t Wanna Fight Tonight), bei dem die Band CJ Ramone himself und The Baboon Show-Sängerin Cecilia Boström.

Zur spontan entstandenen Coverversion heißt es aus dem Bandhauptquartier:

“Das erste Donots Weihnachtslied?“… oder: Spontane Ideen sind doch immer irgendwie die besten. Neulich im Proberaum ist uns aufgefallen, dass Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight) von den legendären Ramones wohl eines der einzigen Weihnachtslieder ist, die man auf Lautstärke 100 anschmeißen darf, ohne dabei rot zu werden.



Vielleicht war’s danach ein Glühwein zu viel, aber im nächsten Moment hatten wir schon die Instrumente in der Hand und einen Heidenspaß daran, genau diesen tollen Song zusammen zu spielen. Und einen weiteren Punsch on top haben wir rumgesponnen, dass es doch noch großartiger wäre, den Hit zusammen mit unserem Kumpel CJ von den Ramones (von den Ramones!!!) aufzunehmen und dem Ganzen mit einer der wunderbar dreckigsten Frauenstimmen Schwedens, nämlich Cecilia von der famosen Baboon Show, die X-mas-Rotze-Krone aufzusetzen.

Tja, was sollen wir sagen? Dieses Weihnachtsgeschenk haben wir uns UND Euch gemacht und jetzt liegt’s hier wirklich frisch aus dem Studio unter der Blinketanne – mit beiden Gästen an den Mikrofonen covern wir Donots Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight) von den ehrwürdigen Ramones – und ihr könnt euch das ab genau jetzt überall anhören.

Wir sind wahnsinnig happy, dass eine weitere Donots Schnapsidee den direkten Weg an die Theke getorkelt ist… und dass wir einen Ramones Song mit einem Ramone und einer Baboon zusammen aufnehmen durften, einfach weil es uns allen Spaß gemacht hat. Hört doch mal rein! Auf Lautstärke 100.

Happy Holidays!

Eure Donots„

Quelle: Fleet Union