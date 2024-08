Doro: veröffentlicht Box-Set „Anthems For The Champion“ zu Ehren von Box-Weltmeisterin Regina Halmich

Am 14. September steigt das TV-Ereignis des Jahres. Im ausverkauften PSD Bank Dome, Düsseldorf treffen die langjährige Box-Weltmeisterin (1995 – 2007) Regina Halmich und TV-Total Star Stefan Raab aufeinander. Motto der Box-Nacht: The Final Fight!

Mit dabei: Doro Pesch. Die Metal Queen unterstützt ihre langjährige Freundin mit der eigens komponierten Einmarsch-Hymne Justice For The Queen – und fiebert anschließend am Boxring hautnah mit.

2001 und 2007 konnte Halmich ihren männlichen Kontrahenten jeweils besiegen. Nun kommt es beim The Final Fight vor einem Millionen-Fernsehpublikum zum dritten Schlagabtausch zwischen der Box-Queen und dem TV-Star.

Doro: „Diesen Kampf kann ich mir keinesfalls entgehen lassen, ich habe dafür sogar Konzerte verschoben. Ich bin bekanntlich ein großer Boxfan und es ist mir eine große Freude und Ehre, in meiner Stadt Düsseldorf erneut die Einlauf-Hymne für meine langjährige Freundin Regina Halmich zu singen. Ich bin überzeugt, dass Regina auch diesen dritten Kampf gegen Raab gewinnt und drücke ihr alle Daumen!“

Zur Feier des Tages, und zu Ehren von Regina Halmich, erscheint am 13.09.2024 eine limitierte Fan-Box mit dem Titel Doro – Anthems For The Champion, die ausgewählte Doro-Kompositionen sowie ein Remix der gleichnamigen EP von 2007 enthält, inklusive der Einlaufhymnen All We Are (The Fight Version), The Queen und Fight.

Dazu gibt’s natürlich auch den neuen Box-Hit Justice For The Queen sowie weitere thematisch passende Doro-Kracher wie Time For Justice vom aktuellen Erfolgsalbum Conqueress – Forever Strong And Proud, You´re My Family, Warrior Soul, Thunderspell oder die traumhafte Ballade Above The Ashes.

Das neue Doro Boxset enthält das CD Digipack und wird veredelt durch ein Paar Mini-Boxhandschuhe für den Autospiegel sowie einen Karabinerhaken mit Doro-Logo!

Ein großartiges Box-Set für einen weiblichen Box-Champion – von einem weiblichen Rock-Champion. Denn: Doro konnte ihrer langen Liste an internationalen Ehrungen und Awards Anfang August in Wacken einen weiteren „Titel“ hinzufügen. Beim weltgrößten Metal-Festival wurde die Metal Queen in Anlehnung an den berühmten Hollywood Walk Of Fame in den neugeschaffenen „Walk of Legends“ aufgenommen – zusammen mit den Scorpions!!!

Anthems For The Champion Tracklist:

1. Justice For The Queen (Walk-In Anthem)

2. Time For Justice

3. The Queen

4. She´S Like Thunder (Original Fight Anthem)

5. We´Re Like Thunder (Feat. Regina Halmich)

6. All We Are – The Fight Version

7. Fight

8. You´Re My Family

9. Warrior Soul

10. Thunderspell

11. Above The Ashes

12. The Queen (Acoustic Radio Mix)

Doro live 2024:

31.08. DE Speyer – Halle 101

01.09. DE Braunschweig – Applaus Garten

08.09. DE Bremerhaven – Full Metal Cruise

12.10. AT Kapfenberg – Wildstyle

13.10. DE Lindau – Club Vaudevile

15.10. CH Pratteln – Z7

19.10. AT Linz – Wildstyle

26.10. AT Salzburg – Wildstyle

Conqueress – Forever Strong And Proud – Tour 2024:

16.12. DE Hamburg – Große Freiheit 36

17.12. DE Oberhausen – Turbinenhalle

18.12. DE Wiesbaden – Schlachthof

20.12. DE Stuttgart – LKA Longhorn

21.12. DE Markneukirchen – Musikhalle

22.12. DE München – Backstage Werk

Special Guest to Alice Cooper *

03.10. DE Stuttgart, – Porsche Arena *

04.10. DE Lingen – Emsland Arena *

06.10. DE Oberhausen – Rudolf Weber Arena *

08.10. DE München – Olympiahalle *

09. 10. DE Berlin – Max-Schmeling-Halle *

11.10. DE Leipzig – Arena *