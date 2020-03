Destrockfest: muss Konzert in Brest absagen

Hier das Statement der Veranstalter:

☢️ Annulation du concert à Brest ☢️

Nous sommes très triste de vous annoncer l’annulation du Destrockfest 2020 • 10 Ans • Acte II – Salle Odyssée à Brest suite aux nouvelles dispositions du gouvernement liées à la propagation du COVID-19. Nous cherchons une solution pour pouvoir remettre ça à plus tard avec le nouvel album ! Merci néanmoins à Destrock et nous souhaitons beaucoup de courage à tous les groupes, les salles de spectacles, les intermittents et tous les passionnés qui se bougent pour faire vivre notre scène… Vivement que ce fléau disparaisse, en attendant, prenez tous soin de vous et n’oubliez pas les gestes à adopter pour ne pas être contaminé ou contaminer vos familles, amis… De notre côté nous nous remettons sur la fin de la pré-prod ! Prenez soin de vous !

☢️ Absage des Konzert in Brest ☢️

Wir sind sehr traurig, Ihnen die Annullierung des Destrockfest 2020 • 10 Ans • Acte II-Salle Odyssée à Brest nach den neuen Bestimmungen der Regierung im Zusammenhang mit der Ausbreitung von COVID-19. bekannt zu geben. Wir suchen nach einer Lösung, um das wieder an später mit dem neuen Album! Trotzdem vielen Dank an Destrock und wir wünschen allen Gruppen, Shows, intermittierende und allen Enthusiasten viel Mut, die sich bewegen, um unsere Szene zu erleben… Ich freue mich darauf, dass diese Geißel verschwindet, in der Zwischenzeit alle Pass auf dich auf und vergessen sie nicht die Gesten zu adoptieren, um nicht kontaminiert zu werden oder ihre Familien, Freunde zu infizieren… Auf unserer Seite gehen wir wieder auf das Ende der Pre-prod! Pass auf dich auf!