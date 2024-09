Drunkards: veröffentlichen ein Lyric Video zum Song „Scare To Death“

Die im Januar 1985 gegründete Band blieb bis 1990 intakt und bestand aus Giancarlo „Jun“ Carminati (Gesang und Gitarre), Marco Vetturi (Gitarre), Germano Minuti (Bassgitarre) und Andrea Vetturi (Schlagzeug). 1985 veröffentlichte die Band nach mehreren lokalen Auftritten ihr Debüt-Demoband mit dem Titel Drunkards. Im Dezember 1986 nahmen sie ihr Demo Lethal To Weak Ones auf und erregten damit die Aufmerksamkeit von Luigi Mazzesi von LM Records. Im Dezember 1987 unterschrieben sie bei LM Records und trugen mit dem Titel Trooper Of Death zur Kompilation Heavy Rendez-Vous bei. 1988 veröffentlichte LM Records ihr gleichnamiges Debütalbum Drunkards, das positive Kritiken erhielt. Trotz ihres Erfolgs hatte die Band mit der Veröffentlichung ihres zweiten Albums mit Herausforderungen zu kämpfen, was im Januar 1990 zu ihrer Trennung führte. 1991 nahm LM Records ihren Titel A Woman Like You in die Kompilation Italy 1991 auf. Die Band kam im Januar 2019 wieder zusammen, wobei Gitarrist Marco Vetturi die Neugründung anführte. Im Januar 2022 begannen sie mit der Arbeit an ihrem dritten Album, das neue Titel und neue Versionen alter Songs enthält. Im März 2023 bestand die Band aus Marco Bruco Ferri (Gesang), Marco Vetturi (Gitarre), Alessandro Deponti (Gitarre), der Rückkehr des Bassisten Germano Minuti (Bass) und Marco Bottazzi (Schlagzeug). Ihre erste Single We Don’t Care wurde im März 2024 veröffentlicht.

Jetzt haben Drunkards ein Lyric Video zum Song Scare To Death veröffentlicht, welches ihr euch hier ansehen könnt: