Edenbridge: Q&A Series Part 3/Best Of Album Voting/Dynamind Vinyl

Kommenden Montag, 25.05., 19 Uhr MEZ, setzen Sabine und Lanvall die „Frage und Antwort“-Serie auf dem Edenbridge Facebook Kanal fort.

In der 3. Episode geht es um die Alben MyEarthDream und Solitaire (das heuer 10-jähriges Jubiläum feiert)

Schickt vorab eure Frage an info@edenbridge.org oder stellt sie live auf www.facebook.com/EdenbridgeOfficial

Anfang 2021 erscheint ein neues Edenbridge Best Of Doppel-Album, das neben der Werkschau der Studioalben 5-10 auch Raritäten sowie unveröffentlichte Tracks enthalten wird.

Dazu wollen Edenbridge Euch wieder dazu aufrufen, ihnen eure jeweiligen 3 Lieblingssongs der Alben MyEarthDream, Solitaire, The Bonding, The Great Momentum und Dynamind zu nennen. Schreibt eure jeweiligen Lieblingstracks (also 3 mal 5) an info@edenbridge.org

Unter allen Einsendungen verlosen Edenbridge 5 T-Shirt Packages.

Edenbridge konnten noch eine limitierte Anzahl an Dynamind Vinyl LP’s für euch ergattern.

HIER könnt ihr die LP bestellen.

Ihr könnt Edenbridge natürlich nach der kompletten Tourabsage immer noch unterstützen. Sie haben noch etliche Tour T-Shirts auf Lager.

Bei einer Bestellung des aktuellen Dynamind Tour T-Shirts bekommt ihr gratis dazu

A1 Poster

signierte Autogrammkarte

Sticker

Lanvall Guitar Pick

Button

HIER könnt ihr das Shirt bestellen.