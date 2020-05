Anime Event am 29. Mai im Streaming: DanMachi – The Movie – Arrow of the Orion

KAZÉ Anime Nights Virtual Ticket:

DanMachi – The Movie – Arrow of the Orion (japanische Originalfassung mit deutschen Untertiteln) FSK 12

Ab Freitag, den 29.05. zeigt Anime on Demand in Kooperation mit Anime House den Film DanMachi – The Movie – Arrow of the Orion für 48 Stunden als abrufbaren Stream.

https://news.themroc.com/2020/04/28/danmachi-the-movie-arrow-of-the-orion-omu/

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=dSh7qvdppTM

Inhalt: Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Werken, die auf gleichnamigen Romanreihen basierten, ist Arrow of the Orion eine völlig eigenständige Geschichte, die aber erneut vom Originalautor der Mangas Fujino Ōmori verfasst wurde.

In ihrem ersten Kinoabenteuer DanMachi – Arrow of Orion, das zeitlich zwischen den beiden TV-Staffeln der Hauptserie angesiedelt ist, gibt es für Hestia ein Wiedersehen mit Artemis, ihrer besten Freundin aus der Götterwelt, die dringend Hilfe benötigt. Und so brechen Hestia, Bell und ihre Freunde auf zu einer Suche, die sie weit fort von Orario führt und mit einer Macht konfrontiert, vor der sogar der Dungeon selbst vor Angst erzittert. Noch dazu ist auch der Gott Hermes mit von der Partie – das heißt, man kann sich darauf verlassen, dass man sich auf nichts und niemanden verlassen kann.

KAZÉ Anime Nights Virtual Ticket:

Von Freitag, den 29.05. um 20 Uhr bis Sonntag, 31.05. bis 20 Uhr kann für 48 Stunden ein Sonderticket für die Streaming-Plattform Anime on Demand (www.anime-on-demand.de) für den Preis von 9,95 Euro erworben werden, um den Film Tokyo Ghoul S dann bequem zu Hause schauen zu können. Dieses Kino-Event wird dem Streaming-Angebot für den Event-Zeitraum exklusiv zugefügt.

Das ist wieder (wie bei den beiden letzten Virtual Nights) alles im Ticket drin:

Stream-Zugriff auf den Kinofilm während des Event-Zeitraums (Synchronfassung + OmU-Fassung) – innerhalb des Zeitraumes von 48 h muss Ticketkauf und Streaming-Start des Films erfolgen

(Synchronfassung + OmU-Fassung) – innerhalb des Zeitraumes von 48 h muss Ticketkauf Streaming-Start des Films erfolgen Zusätzlich zwei Wochen Abo-Zugriff auf den kompletten Anime on Demand-Katalog

Eine Kauf-Lizenz für die spätere Veröffentlichung des Films auf Anime on Demand, so dass der Film ab dem regulären Release jederzeit geschaut werden kann

Regie: Katsushi Sakurabi (u.a. Lostorage incited WIXOSS, Lunar Legend Tsukihime, Gunparade March)

Script: Fujino Omori

Original Creator: Fujino Omori

Original Character Designs: Suzuhito Yasuda

Character Design: Shigeki Kimoto (Danmachi, Danmachi Movie, Sword Oratoria, u.a.

Art Director: Yasuhiro Okumura

Sound Director: Jin Aketagawa (u.a. anohana, A Certain Magical Index, Devil Is A Part Timer, Knight´s & Magic, Danmachi, Danmachi Movie, Sword Oratoria)

Musik: Keiji Inai

Animation Production: JC Staff

Länge: 85 Min.



Format: HD