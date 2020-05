Highfield Festival 2020 +++ Offizielle Mitteilung +++

Tausch, Gutscheine, Erstattungen: FKP Scorpio rollt umfangreiches Lösungspaket für das HIGHFIELD Festival aus

Nachdem die von der Bundesregierung erarbeitete Gutscheinlösung verabschiedet wurde und das Gesetz in Kraft getreten ist, wird Veranstalter FKP Scorpio seine für das HIGHFIELD Festival erarbeitete Lösung schnellstmöglich an den Start bringen. Vorgesehen sind neben dem politisch beschlossenen Gutscheinsystem, das die stark angeschlagene Eventbranche entlasten soll, auch die Umschreibung der Tickets auf das Folgejahr sowie eine monetäre Rückerstattung.

FKP Scorpio bittet alle Highfield Ticketinhaber, sich auf der neuen Ticketplattform anzumelden, um eine der drei Optionen auszuwählen:

Die Umschreibung von Tickets für das in 2020 ausgefallene Festival ist die einfachste und komfortabelste Möglichkeit für alle Gäste. Über die neue Ticketplattform können Ticketinhaber ihre vorhandenen Tickets für das Highfield Festival in 2021 aktivieren lassen. Als Dank für ihre Treue bekommen alle, die ihre Tickets umschreiben lassen, ein besonderes, nicht käufliches Supporter-Shirt des diesjährigen ausgefallenen Festivals zugeschickt.

Die zweite Option ist die Ausstellung eines Gutscheins nach den Vorgaben der Bundesregierung und kann für all jene interessant sein, die noch nicht absehen können, ob sie einen Besuch in 2021 einrichten können. In diesem Fall stellt FKP Scorpio für den gezahlten Ticketpreis inklusive der Vorverkaufsgebühren einen Gutschein aus, der über www.fkpscorpio.com für Veranstaltungen von FKP Scorpio (bspw. auch Festivals in 2021 und 2022) eingelöst werden kann. Wer sich bis zum 31. Dezember 2021 nicht für die Einlösung des Gutscheins entschieden hat, kann den Betrag danach vollständig ohne Abzug etwaiger Gebühren zurückfordern.

Außerdem hat sich FKP Scorpio freiwillig dazu entschlossen, über die gesetzlichen Erfordernisse hinaus auch eine monetäre Rückerstattung des Ticketpreises anzubieten. Obwohl die ersten beiden Lösungen für das Fortbestehen der gesamten Branche wichtig sind, möchte das Unternehmen mit diesem Angebot der besonderen Situation Rechnung tragen und die Solidarität erwidern, die es in den vergangenen Wochen erfahren hat. Da sich FKP Scorpio nicht nur seinen Besuchern, sondern auch seinen Partnern verpflichtet fühlt, wird der Veranstalter bei dieser Rückerstattungsform einen symbolischen Betrag einbehalten, der vollständig an seinen langjährigen Partner Viva con Agua gespendet und beispielsweise in den Projektgebieten in Afrika für sauberes Trinkwasser und Hygienemaßnahmen eingesetzt wird. Da in diesem Jahr keine Spenden auf Festivals gesammelt werden können, soll diese Regelung zumindest einen Ausgleich bieten – denn die derzeitige Krise zeigt einmal mehr, dass Solidarität nicht auf Landesgrenzen beschränkt bleiben darf. Der Spendenbetrag orientiert sich am Ticketpreis und beträgt beim Highfield 15,- Euro für jeden Festival-Pass.

Die Ticketplattform wird diese Woche aktiviert. Über den genauen Zeitpunkt werden die Ticketkäufer gesondert per Newsletter informiert. WICHTIG: Ticketinhaber müssen sich bis zum 21.06.2020 für eine der drei Optionen entschieden haben.

Weitere Infos gibt es auch in den FAQs: https://www.highfield.de/de/ticket-faq/allgemein