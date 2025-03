Eizbrand: befinden sich auf ihrer Headliner-Tournee

Erst kürzlich beendeten Eizbrand aüßerst erfolgreich ihre Tournee mit Willkür, jetzt steht bereits eine eigene Headlinertour an, die am Freitag in Köln startete.

Eizbrand konnten mit ihrem aktuellen 2024er-Werk Verbrennungen 3. Grades in die Top Ten der deutschen Albumcharts vordringen und möchten auf der Headlinertour Nicht Irgendwo Auf Der Welt das Album noch einmal Live präsentieren. Als Mainsupport sind Leidbild mit dabei.

Nicht Irgendwo Auf Der Welt-Tour 2025:

07.03.2025 – Köln / Groove Bar

08.03.2025 – Leipzig / Hellraiser

14.03.2025- Bamberg / Vamos

15.03.2025 – Weiher / Live Music Hall

28.03.2025 – Berlin / Privatclub

29.03.2025 – Berlin /Privatclub

04.04.2025 – Hamburg / Headcrash

05.05.2025 – Hamburg / Headcrash

Holt euch die Tickets hier.

Eizbrand – Authentischer Sound, mitreißende Energie und starke Botschaften

Die aufstrebende Band Eizbrand steht für kraftvollen Rock, unvergessliche Melodien und packende Live-Auftritte. Mit ihrem einzigartigen Mix aus energetischen Gitarrenriffs, tiefgründigen Texten und einer unverwechselbaren Bühnenpräsenz, hat sich die Band innerhalb kürzester Zeit einen festen Platz in der Rockszene erobert.

Eizbrand verbinden verschiedene Musikstile – von Rock und Punk bis hin zu modernen Alternative-Klängen – und schaffen so einen ganz eigenen Sound, der das Publikum fesselt und zum Mitmachen animiert. Ihre Songs erzählen Geschichten aus dem Alltag, thematisieren persönliche Erlebnisse und gesellschaftliche Herausforderungen, dabei immer authentisch und nie oberflächlich. In ihren Texten finden sich sowohl düstere, nachdenkliche Töne als auch Hoffnung und Aufbruch – Themen, die vor allem in der heutigen Zeit relevanter sind denn je.

Die Band hat sich nicht nur durch ihre Musik einen Namen gemacht, sondern auch durch ihre außergewöhnlichen Live-Shows, weshalb sie in der Vergangenheit bereits mit namhaften Künstlern die Bühne teilten. Eizbrand überzeugen durch eine beeindruckende Energie, die das Publikum mitreißt und es in eine andere Welt entführt. Ihre Konzerte sind mehr als nur Auftritte – sie sind Erlebnisse, bei denen jedes einzelne Mitglied der Band spürbar in seine Musik eintaucht und das Publikum einlädt, Teil dieser Reise zu werden.

