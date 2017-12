Die heißen Pop-Rocker ENGST aus Berlin haben heute ihr Musikvideo zu ‚Ohne Dich‘ veröffentlicht!

Holt euch die EP Engst nun digital hier: https://Engst.lnk.to/EP

ENGST kommentiert: „Wir möchten uns für ein unglaubliches Jahr 2017 bei euch allen bedanken. So viele wundervolle Menschen haben den Weg dieser Band gekreuzt und es entstanden Geschichten für die Ewigkeit. Aus Fans wurden Freunde und aus Freunden wurde Familie. Die Unterstützung durch euch hat uns immer wieder aufs Neue angetrieben, auf unserem manchmal doch steinigen Weg weiter zu gehen und dafür sind wir unendlich dankbar. Aber das Leben ist manchmal ein unfaires Spiel, bei dem man so schnell so viel verliert, ohne sich bewusst gewesen zu sein, was man doch alles hatte. Viele Menschen sind nicht mehr bei uns, denen wir noch so viel sagen wollten. Es wurden noch so viele Flaschen nicht gemeinsam geleert und so viele Dinge blieben unausgesprochen und werden es nun auch immer bleiben. ‚OHNE DICH‘ ist unser persönlichster und intimster Song 2017 geworden und wir sind stolz darauf ihn mit euch teilen zu dürfen. Wir wollen keine Träne, keinen Kummer und nie die Hoffnung verlieren, aber der Song soll euch anregen, manches im Leben gerade zu biegen bevor es zu spät ist. Schenkt euren Liebsten keine teuren Geschenke, sondern schenkt ihnen Zeit und Aufmerksamkeit, denn dies ist unbezahlbar und wertvoll.

Engst wünschen euch besinnliche und friedliche Tage und wir hoffen der Song berührt euch beim Hören genauso wie uns beim Schreiben dieser Zeilen.“

Die Band ist seit Kurzem offiziell Teil der Arising Empire-Familie.

ENGST kommentiert: „Wir sind glücklich und stolz zugleich mit solch einem starken Partner an unserer Seite in die Zukunft blicken zu dürfen. Es stehen einige große Dinge für 2017/2018 auf unserer Plan und wir hoffen, dass ihr uns auf unserer Weg weiterhin so fleißig verfolgt.

ENGST sind:

Matthias Engst – Gesang

Ramin Tehrani – Gitarre

Alexander Köhler – Bass

Yuri Cernovlov – Schlagzeug

www.facebook.com/Engstmusik

