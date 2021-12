Epica; enthüllen neuen Liveclip zu „Victims Of Contingency“

Trotz der kürzlichen Verschiebung ihrer Europa-Tour auf Grund der Pandemie waren Epica dieses Jahr in der Lage, ein unvergessliches Stück Livegeschichte in Form von Ωmega Alive zu erschaffen. Das diesen Freitag veröffentlichte Release ist in zahlreichen audiovisuellen Formaten wie DVD, BluRay, 3LP Vinyl im Gatefold, Earbook und Boxset verfügbar. Letzteres enthält 5 exklusive 10“ Vinyle mit Zoetrope-Print, der sich unter einer App oder Blitzlicht betrachtet bewegt. Seht alle Formate hier in dem neuen Unboxing Video von Sängerin Simone Simons:



Simone kommentiert: „Hier ist es! Unsere aktuellste und größte Show in der Geschichte von Epica: Ωmega Alive. Wir freuen uns riesig, dass dieses Release endlich verfügbar ist und wir unsere bislang einzigartigste Show noch einmal in Ton und Bild wiedererleben dürfen. Wir wünschen euch viel Spaß damit und hoffen, dass ihr nicht am nächsten Tag mit einem Headbang Hangover aufwacht! ;)“

Mit spektakulären Bühneneffekten, Tänzern, Akrobaten und einer begleitenden Storyline zieht Ωmega Alive den Hörer hinab in den magischen Kaninchenbau und mit der neuesten Single Victims Of Contingency könnt ihr Feuer, Nebel UND Regen erleben:

Mehr zum aktuellen Epica Release: