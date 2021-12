Die sechsköpfige Band Fit For An Autopsy aus New Jersey – Joseph Badolato [Gesang], Patrick Sheridan [Gitarre], Timothy Howley [Gitarre], Will Putney [Gitarre], Peter Blue Spinazola [Bass] und Josean Orta Martinez [Schlagzeug] – wird am 14. Januar 2022 ihr sechstes Album Oh What The Future Holds über Nuclear Blast veröffentlichen.

Jetzt hat die Band das Video zu In Shadows veröffentlicht. Seht euch das Video, bei dem Eric Richter Regie führte, hier an.

Mehr zum kommenden Release: