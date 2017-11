Am Samstag, den 14. April 2018 feiern die Symphonic Metal Ikonen Epica ihre tausendste gemeinsame Show und spielen zu diesen Anlass im 013 im niederländischen Tilburg ein großes Jubiläumsevent. Nach vielen ausverkauften Shows in Holland freuen Epica sich nun diesen Meilenstein bekanntgeben zu dürfen, den sie in derselben Halle feiern, in der sie damals vor 16 Jahren ihr erstes Livekonzert spielen konnten!

Natürlich wird dieses Jubiläum gebührend gefeiert und so hat die Band bereits zahlreiche Special Guests eingeladen, um den Abend unvergesslich zu machen! Die dänische Sensation Myrkur, sowie die amerikanischen Oceans of Slumber sind bereits bestätigt, weitere Gäste werden in Kürze bekanntgegeben!

Simone Simons (Sängerin) kommentiert: „Damals anno 2002 hätte keiner von uns geglaubt, dass wir jemals unsere 1000. Show spielen würden! Natürlich wäre das niemals möglich gewesen ohne den endlosen Support unserer treuen Epica Legionen, sodass wir ihnen nun gemeinsam danken wollen mit einem tollen Abend voller cooler Gäste, die mit uns die Bühne teilen!“

Mark Jansen (Gitarrist) fügt hinzu: „Ich erinnere mich noch an unsere allererste Show im 013 von Tilburg, fast als wäre es gestern gewesen. Damals spielten wir im Vorprogramm von Anathema und 16 Jahre später haben wir nun die Ehre an derselben Stelle eine Jubiläumsheadlineshow zu performen! Ohne unsere Fans hätten wir es niemals so weit geschafft, also danken wir euch von ganzem Herzen und hoffen, dass wir uns in Tilburg sehen!“

Early-Bird-Tickets werden ab diesem Samstag morgen um 11:00 Uhr verfügbar sein. Außerdem gibt es spezielle Ticket-Bundles mit exklusiven Showshirts zu bestellen – beide Möglichkeiten könnt Ihr euch hier sichern.

Am 1. September haben die Symphonic Metal Meister Epica ihre langersehnte EP The Solace System veröffentlicht! Darauf enthalten sind 6 brandneue Songs, die bereits während dem Aufnahmeprozess ihre letzten Albums The Holographic Principle entstanden sind, und die EP chartete weltweit!

Sichert euch die physischen Formate von The Holographic Principle, The Solace System sowie verschiedenes Merch hier.

Oder downloaded beziehungsweise streamt die Songs hier.

Weitere Live-Termine von Epica :

The Ultimate Principle Tour

w/ Vuur, Myrath

09.11 PL Krakow – Klub Studio

10.11 CZ Masters of Rock Café

12.11 DE Berlin – Kesselhaus

13.11 DE Hamburg – Markthalle

14.11 DE Cologne – Essigfabrik

15.11 FR Metz – La Bam

17.11 FR Nantes – Stereolux

18.11 FR Bordeaux – Krakatoa

20.11 FR Madrid – La Riviera

21.11 PT Lisbon – Meo Arena

22.11 PT Porto – Hard Club

24.11 ES Barcelona – Razzmatazz 1

25.11 FR Marseille – Le Moulin

26.11 FR Lyon – Le Transbordeur

28.11 DE Stuttgart – LKA Longhorn

29.11 DE Munich – Backstage

01.12. IT Bologna – Estragon

02.12 CH Pratteln – Z7

03.12 FR Lille – L’Aéronef

The United Principle Tour – UK & Ireland 2018

06.04. UK Nottingham – Rock City

07.04. UK Glasgow – ABC1

08.04. UK Bristol – o2 Academy

10.04. IRL Dublin – Tivoli

12.04. UK Manchester – o2 Ritz

13.04. UK London – o2 Forum

Tickets und VIP-Upgrades erhaltet Ihr unter: www.epica.nl/tour

Oder im Nuclear Blast Online Shop: http://www.nuclearblast.de/de/shop/artikel/gruppen/79977.1.indoor-konzerte.html?article_group_sort_type_handle=rank&custom_keywords=EPICA

