Epica: kündigen Co-Headline Tour durch Europa mit Apocalpytica an

In diesem Herbst gehen die niederländischen Symphonic Metal Titanen Epica und die finnischen Cello Meister Apocalyptica auf gemeinsame Epic Apocalypse Tour. Mit der Tournee kommt auch das nächste Album von Epica, welches im späteren 2020 erscheint. Auf allen Tourdaten werden Epica und Apocalyptica von den Prog Metallern Wheel aus Helsinki unterstützt werden.

Epicas Simone Simons dazu: „Um den kommenden Release unseres lang erwarteten achten Albums zu feiern, bringen wir die Epic Apocalypse Tour zusammen mit unseren Freunden von Apocalpytica auf die Straße. Es ist ein großer Schritt für uns, da wir größere Hallen bespielen werden, was uns erlaubt, auch unsere Show zu erweitern und zu vergrößern. Wir könnten nicht aufgeregter sein, euch unsere neuen Songs zu präsentieren und endlich mit Apocalyptica auf Tournee zu gehen. Wir sehen uns!“

Apocalypticas Eicca Toppinen ergänzt: „Das alles hier dreht sich um Abenteuer, Erkundungen und darum, die Dynamik der Aufregung um den Symphonic Metal unseren neuen wie alten Fans nahezubringen. Cell-O ist für uns eine Rückkehr zu unseren Wurzeln und zeitgleich eine Reise in neue künstlerische Welten und diese Tour wird uns dabei helfen, unseren Horizont noch mehr zu erweiteren. Also auf geht’s, kommt alle, denn wir werden euch eine wundervolle Nacht voller Unterhaltung bieten!“

The Epic Apocalypse Tour 2020

w/ Apocalyptica, Wheel

21.10. CH Zurich – Komplex

22.10. CH Lausanne – Komplex

23.10. IT Milan – Fabrique

25.10. HU Budapest – Barba Negra

26.10. CZ Brno – Hala vodova

27.10. D Munich – Tonhalle

29.10. S Stockholm – Berns

30.10. N Oslo – Sentrum

31.10. DK Copenhagen – Amager bio

02.11. D Hannover – Capitol

03.11. D Hamburg – Docks

04.11. D Berlin – Columbiahalle

06.11. PL Warsaw – Progresja

08.11. D Leipzig – Haus Auensee

09.11. AT Vienna – Gasometer

26.11. P Lisbon – Coliseum

28.11. E Murcia – Gamma

29.11. E Madrid – La Riviera

30.11. E Barcelona – Razzmatazz

03.12. F Paris – Zenith

04.12. BE Brussels – AB

05.12. UK London – Roundhouse

07.12. UK Bristol – O2 Academy

08.12. UK Glasgow – O2 Academy

09.12. UK Manchester – Academy

11.12. NL Amsterdam – AFAS Live

12.12. LUX Luxembourg – Den atelier

15.12. DE Cologne – Carlswerk Victoria

16.12. DE Wiesbaden – Schlachthof

17.12. DE Ludwigsburg – MHP Arena

Tickets für die Show und VIP Upgrades werden ab 10:00 Uhr am Freitag, den 21. Februar, hier erhältlich sein: www.epica.nl/tour