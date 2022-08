Escuela Grind: neue Single/Video „All Is Forgiven“

Die Extrem-Metal-Band Escuela Grind aus New England wird am 30. September ihre neue LP Memory Theater veröffentlichen. Das von Kurt Ballou produzierte Album – das erste der Band für MNRK Heavy, kann ab sofort an dieser Stelle vorbestellt werden.

Gestern veröffentlichten Escuela Grind ein Video zum neuen Song All Is Forgiven, den die Gruppe als „Skull Cracker“ bezeichnet. Unter der Regie von Michael Jari Davidson (Alice In Chains) vermischt der intensive Clip die Realität mit der virtuellen Realität.

Escuela Grind werden am kommenden Wochenende beim Psycho Las Vegas Festival 2022 auftreten. Nach dem Festivalauftritt wird die laufende Tour fortsetzt, die direkt in eine US-Headliner-Tour durch 23 Städte mündet und den passenden Titel Forced Collective Introspection trägt.

Memory Theater ist das zweite Album von Escuela Grind und wurde zusammen mit Converge-Gitarrist Kurt Ballou (American Nightmare, Genghis Tron, 108) aufgenommen. Das Album ist sieben Minuten kürzer als Slayers Reign In Blood, doch mit einigen Songs, die die Drei-Minuten-Marke überschreiten, ist es für Grindcore-Verhältnisse geradezu episch.

Wann immer Katerina Economou, Jesse Fuentes, Kris Morash und Jason Balthazar Eldridge zusammenkommen, bricht eine akustische Apokalypse aus. Das kreative Kernduo Economou und Fuentes lernte sich an einem College kennen („escuela“ ist spanisch für „Schule“) und wurde mit Morash zum Trio. Der aus Dallas, Texas, stammende Fuentes ist ein junger, erfahrener Schlagzeuger mit einem Dutzend Bands in seiner Diskografie, darunter Kill The Client, Humanerror und Creator|Destroyer.

Dass die Band so einzigartig ist, verdankt sie vor allem Economous unersättlichem Konsum von Geschichte und Philosophie. Die Sängerin sammelte wie besessen stapelweise Informationen über alles Mögliche, von der Entführung Ariel Castros bis hin zur Poesie des 18. Jahrhunderts und kombinierte sie lyrisch mit Erinnerungen aus der Kindheit.

Der Titel des Albums bezieht sich auf ein bestimmtes historisches Konzept: die Konstruktion eines „Raums“ aus den eigenen Ideen, dem eigenen Wissen und der eigenen Wahrnehmung. Als gelernte Architektin erforscht Economou Philosophie, Politik und eigene Erfahrungen und baut eine Art Struktur inmitten der musikalischen Kakophonie auf.

Über Escuela Grind

Escuela Grind wurden 2016 in Massachusetts als Metal/Hardcore-Band gegründet. Seitdem haben sie die USA in Schutt und Asche gelegt und tourten u.a. mit Infest, Wormrot, ACxDC, Cloud Rat und vielen anderen. Die Band hat sich einen Namen im Punk- und Metal-Underground gemacht, indem sie eine EP nach der anderen veröffentlichten und 2020 ihr Debütalbum Indoctrination vorlegten. Ihre DIY-Wurzeln kommen überall zum Vorschein, von selbst gebuchten Touren bis hin zur tatkräftigen Unterstützung anderer Bands in der Szene. Frontfrau Katerina Economou liefert eine explosive Liveshow ab, die der Band schnell den Ruf eines Killer-Live-Acts mit einem heftigen Sound eingebracht hat. Escuela Grind waren während der Pandemie mit der Veröffentlichung ihrer GGRRIINNDDCCOORREE-EP beschäftigt und haben ihre musikalischen Grenzen weiter ausgelotet.

Line-Up

Katerina Economou – Vocals

Jesse Fuentes – Drums

Kris Morash – Guitar

Tom Sifuentes – Bass

https://www.facebook.com/escuelagrind

https://www.escuela-grind.com/