Evanescence: veröffentlichen das Video zu ihrer neuen Single „Use My Voice“

Am Freitag feierte das neue Video der aktuellen Evanescence Single Use My Voice Premiere auf YouTube. Das Video folgt Frontfrau Amy Lee, ihren Bandkollegen und eine Gruppe von Bürgern, die sich vereinen im Kampf für Wandel und Gerechtigkeit.

Regie des Videos führte der gefeierte Filmemacher Eric Howell, den Lee 2015 kennenlernte, als er sie bat, den Titelsong für seinen Film Voice From The Stone zu schreiben, in dem Emilia Clarke von Game of Thrones die Hauptrolle spielte.

Beginnend mit Amy allein im Dunkeln und endend mit einer kollektiven, lichtdurchfluteten Demonstration bei Tagesanbruch, ist das Video eine hoffnungsvolle Metapher für die Befreiung aus der Dunkelheit, durch das Erheben der eigenen Stimme, für den Weg in eine bessere Zukunft.

Mit Use My Voice unterstützen Evanescence eine Aktion von HeadCount, einer überparteilichen, gemeinnützigen Wählerregistrierungsorganisation, die unter dem Motto des Songs amerikanische Bürger ermutigt, ihren Wählerregistrierungsstatus zu überprüfen oder zu aktualisieren.

Zu dieser Aktion und der Zusammenarbeit mit Special Guests wie Lzzy Hale (die auch im Video zu sehen ist), Taylor Momsen, Sharon den Adel (Within Temptation), Deena Jakoub (Veridia), Lindsey Stirling, die alle im Refrain von Use My Voice zu hören sind, wurde Amy Lee vor einigen Tagen von Anthony Mason von CBS This Morning interviewt. Den Beitrag gibt es hier.

“Wir sind stolz uns dem Kampf gegen Ungerechtigkeit, Lügen und Unterdrückung, die unser Land und die Welt quälen, anzuschließen. Es ist egal, wer Du bist, wie Du aussiehst, woher Du kommst oder wen Du liebst – Deine Stimme ist von Bedeutung. Wir hoffen, ein Licht in der Dunkelheit zu sein, die Menschen zu bestärken und zu inspirieren. Nutzt eure Stimme, geht wählen.“ – Amy Lee

Use My Voice ist nach Wasted On You und The Game Is Over die dritte Auskopplung aus ihrem mit Spannung erwarteten, kommenden Album The Bitter Truth. Die neuen Songs des Longplayers, der die erste neue Musik der Band sei fast einem Jahrzehnt enthält, wurden bereits u.a. von der The New York Times, dem Elle Magazine und dem Rolling Stone hochgelobt. Das Video zu Wasted On You, das während der COVID-bedingten Quarantäne entstanden war, erhielt eine MTV Video Music Awards Nominierung in der Kategorie “Best Rock”.

https://www.facebook.com/Evanescence/

http://www.evanescence.com/