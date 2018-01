Die finnischen Melodic-Death-Metaller Evil Drive werden ihr neues Album Ragemaker am 30. März 2018 via Reaper Entertainment Europe veröffentlichen.

Heute enthüllt die Band bereits das Cover-Artwork des mittlerweile zweiten Studioalbums.

Das Cover wurde vom finnischen Künstler Jarkko Vanhalakka (http://jarkkovanhalakka.com) entworfen.



Die Band kommentiert:

„Wie bereits beim ersten Album, hat auch dieses Mal Jarkko Vanhalaka das Cover für Ragemaker entworfen. Wir gaben ihm hier völlige frei Hand, nur Albumtitel und Songtiel sollten als Inspiration dafür dienen.

Das Wort Ragemaker hat keine beondere Bedeutung. Der Titel kam uns in den Sinn, als wir Berichte im Fernsehn und der Tageszeitung lasen. Die Welt ist voll von kranken Leuten, deren höchsten Priorität es ist, anderen Menschen schaden zuzufügen. Im Grunde handelt des komplette Album davon, welche Wut wir für solche Menschen empfinden – daher der Albumtitel Ragemaker.“

Tracklist:

1. Intro (The Rage Is Rising)

2. Anti-Genocide

3. The System Is Dead

4. Fight To Die

5. Legends Never Die

6. Ragemaker

7. Fire Is Her Name

8. There Is No God

9. Run Through The Dark

10. Suicide Nation

11. Killed by Death (Motörhead Cover)

The Vorverkauf für das neue Album startet am 2. Februar 2018 – zusammen mit dem Release der ersten digitalen SIngle und dem Videoclip zum Song Fire Is Her Name – seid gespannt.

Über Evil Drive:

Wer darüber nachdenkt, wie lange manche Bands brauchen, um in der breiten Musiklandschaft Fuß zu fassen und sich zahlreichen Fans weltweit zu präsentieren, der muss schon jetzt hohen Respekt vor Evil Drive haben. Das finnische Quintett wurde im Januar 2013, also vor genau fünf Jahren, gegründet und hat seitdem die ersten Hürden auf dem steinigen Weg die großen Bühnen hinauf fabelhaft gemeistert. Die Finnen haben gerade einmal zwei Jahre gebraucht, um mit ihrem thrashigen Melodic Death Metal einen ersten Plattenvertrag zu ergattern.

Das bereits ausverkaufte Debüt Land Of The Dead wurde im Januar 2016 veröffentlicht und verhalf der Band dazu, eine der beliebtesten Bands im finnischen Underground zu werden. Mit ihrem Mix aus Melodic Death/Thrash Metal Elementen und dem kraftvollen, weiblichen Gesang, machte Evil Drive schnell zum Geheimtipp bei Fans und Kritikern zugleich.

Schaut Euch die letzten Videos der Band hier an:



Das neue Album ist für Frühjahr 2018 geplant.

Mehr Infos gibt es in Kürze – seid gespannt!

Evil Drive sind:

Viktoria Viren – Vocals

Ville Wiren – Guitar

Juha Beck – Drums

Marko Syrjala- Bass

J-P Pusa -Guitar

