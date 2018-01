Wenige Wochen vor dem Release des Debütalbums Licht an geht Schattenmann noch einmal in die Vollen und veröffentlicht die Single Generation Sex.

Diese ist ab sofort auf den gängigen Streamingportalen sowie auf Amazon zum Download finden.

Gewohnt spitzzüngig geht Frank Herzig in dem bewusst provokativen Song mit dem Leistungsstreben der Gesellschaft zu Gericht. „Die Message des Songs braucht die Gewalt dieser Worte. Es geht darin um unsere Gesellschaft, in der ein stetiges Hetzen nach neuen Superlativen stattfindet – höher, schneller, weiter, härter tiefer“, so der Sänger der jungen Band aus Nürnberg selbst.

Nach dem Titel-Song Licht an ist Generation Sex die zweite Single-Auskopplung zum Langspieler Licht an. Diesen veröffentlicht Schattenmann am 2. März bei Drakkar Records, Vorbestellungen sind schon jetzt möglich.

Im März ist Schattenmann gemeinsam mit Megaherz auf den Bühnen der Republik zu tun, weitere Termine mit der Unzucht wurden bereits bestätigt.

06.01.2018 DE – Frankfurt am Main – Das Bett

12.01.18 DE – Hamburg – Markthalle

03.03.2018 CH – Pratteln, – Z7,(Support Megaherz)

04.03.2018 DE – Stuttgart, – Das Cann,(Support Megaherz)

08.03.2018 DE – Frankfurt, – Batschkapp,(Support Megaherz)

09.03.2018 DE – Hannover, – Musikzentrum,(Support Megaherz)

15.03.2018 AT – Wien, – Szene,(Support Megaherz)

16.03.2018 DE – Nürnberg, – Hirsch,(Support Megaherz)

17.03.2018 DE – Berlin, – Columbia Theater,(Support Megaherz)

22.03.2018 DE – Hamburg, – Markthalle,(Support Megaherz)

23.03.2018 DE – Oberhausen, – Turbinenhalle II,(Support Megaherz)

24.03.2018 DE – Leipzig, – Hellraiser,(Support Megaherz)

14.04.2018 DE – München, – Backstage Werk,(Support Megaherz)

27.04.2018 DE – Hexentanz – Losheim am See

28.04.2018 DE – Magdeburg, – Factory,(Support Megaherz)

01.09.2018 DE – Black Castle – Mannheim

08.09.2018 DE – Rock4Peace – Flensburg

