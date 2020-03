Ex Eye: machen am 01.04. in Jena Halt

Cosmic Dawn und Jazzmeile Thüringen präsentieren die US-Amerikaner Ex Eye aus New York.

Bestehend aus Colin Stetson am Saxophon, Shahzad Ismaily am Bass und an den Synthesizern, Greg Fox am Schlagzeug und Toby Summerfield an der Gitarre, macht Ex Eye Musik, die einen bleibenden Eindruck bei euch und eurem Trommelfell hinterlassen wird. Ihr brüllender, metalgeprägter Sound ist das Ergebnis der immensen Kraft, die jeder Spieler auf seinen Instrumenten entfaltet, aber auch des komplizierten Zusammenspiels, das in dieser unheiligen Vereinigung am Werk ist.

Auf derzeitiger Tour der Nordamerikaner sind nur noch vier Konzerte in Europa zu sehen:

26.03.2020 – Alter 2020 – Tage-Hansens Gade – Aarhus, Dänemark

30.03.2020 – Pardon To Tu, Warschau, Polen

01.04.2020 – Kulturbahnhof Jena, Deutschland

02.04.2020 – Doornroosje Nijmegen, Niederlande

Für das Konzert in Jena konnten Phyt aus Leipzig als Support gewonnen werden.

Tickets gibt’s für 22,- (zzgl. Gebühren) bei Tixforgigs (https://tinyurl.com/wgqrunk), Eventim (https://tinyurl.com/skrvw7t) oder direkt an der Jenaer Tourist Info (https://tinyurl.com/s2knwmf). Sollte es eine Abendkasse geben, beträgt der Eintrittspreis 25,- Euro.

Einlass: 19:30 Uhr

Phyt: 19:45 Uhr

Ex Eye: 20:15 Uhr

https://tinyurl.com/quoufzv – „Xenolith“ / The Anvil

https://tinyurl.com/s6rwcjz – Ex Eye (2017)