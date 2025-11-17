Your Inland Empire: streamen selbstbetiteltes Debütalbum vollständig

Die französische Band Your Inland Empire hat ihr selbstbetiteltes Debütalbum am 14. November über Season Of Mist veröffentlicht. Das Quartett erschafft eine fesselnde Synthese aus Industrial Darkwave und Post-Metal, in der Verletzlichkeit und Gewalt in einem einzigen Atemzug verschmelzen.

Das Album ist ein Porträt der Transformation. Entstanden in Jahren des Umbruchs und der Krankheit, entfaltet sich Your Inland Empire als das, was die Band die „dunkle Nacht der Seele“ nennt: ein Weg durch den persönlichen Zusammenbruch hin zu einer kreativen Wiedergeburt. Jeder Song oszilliert zwischen Introspektion und Trotz: There Is No Me und Grinding kanalisieren den Puls von Dark Pop und Post-Punk, Edge Of Perfection peitscht mit Industrial-Metal-Wut, während Venom tief in die Zersetzung menschlicher Beziehungen eindringt.

Produziert und gemischt von David Husser im La Grange Studio und gemastert von Jaime Gomez Arellano (Paradise Lost, Ghost), ist das Album gleichermaßen präzise und explosiv. Hussers jahrzehntelange Erfahrung – unter anderem durch die Zusammenarbeit mit Alan Wilder und Peter Gabriel – spiegelt sich in Azams emotionaler Bandbreite wider, von leiser Melancholie bis hin zu kraftvollem Ausbruch. Ihre Zusammenarbeit kreiert einen Sound, der gleichermaßen filmisch und zerstörerisch ist: Melodien, geformt aus Verzerrung, Emotionen, gezügelt von maschineller Kraft.

