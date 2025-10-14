Your Inland Empire: veröffentlichen neue Single „Grinding“ vom selbstbetitelten Debütalbum

Your Inland Empire aus Frankreich, die aus den Überresten von Crown entstanden sind, setzen ihre Metamorphose mit der neuen Single Grinding fort. Diese ist der zweite Vorbote ihres kommenden, selbstbetitelten Debütalbums, das am 14. November über Season Of Mist erscheinen wird.

Grinding steht an der Schnittstelle zwischen dunkler Popmelancholie und post-punkiger Verzweiflung und verkörpert die zentrale Dualität des Albums zwischen menschlicher Emotion und industriellem Verfall. Der Song, der auf mechanischen Beats und gespenstischen Gitarren basiert, entfaltet sich als düstere Meditation über Distanz und Auflösung. Der eindringliche Refrain von Stéphane Azam, „I’m falling apart / In the void of my heart“, schwebt durch den statischen Nebel der akribischen Produktion von David Husser, während Schichten von bearbeiteten Gitarren gegen den elektronischen Puls und schattierte Basslinien ankämpfen.

Begleitend zur Single wurde ein Musikvideo veröffentlicht, das die gesamte Band bei der Darbietung von Grinding in einer Atmosphäre von Spannung und Licht zeigt. Unter der Regie von Brice Hincker und Amélie Diane übersetzt das Video den industriellen Puls des Songs in ein visuelles Ritual: grelle Beleuchtung, rhythmische Schatten und Silhouetten, die im Verfall agieren. Das Lichtdesign von Jérôme Jean verstärkt das Gefühl von klaustrophobischer Intensität, während der Drehort, Les Dominicains de Haute Alsace, der Darbietung eine heilige Verlassenheit verleiht.

Das Video zu Grinding kann hier angesehen werden:

Your Inland Empire – Trackliste:

1. Scars

2. There Is No Me

3. Grinding

4. Edge Of Perfection

5. Silver Knife

6. Undone

7. Venom

8. Sulfur

9. Chemicals

10. Myself Destruct

11. I’ll Be Your Night

Recording & Mixing: by David Husser at La Grange Studio, France

Mastering: by Jaime Gomez Arellano at Orgone Studio, Porto, Portugal

Design & Layout: by Jeffrey V. Daniels

Fotografie: by Jennifer Brachet

FFO: Nine Inch Nails, Godflesh, Young Gods

Verfügbare Formate:

Digital Download

CD Digipak

12″ Vinyl Gatefold – Black

12″ Coloured Vinyl Gatefold – Turquoise w/ Black Splatters

Your Inland Empire sind die rebellischen Fackelträger, die ihr Erbe als Crown geschmiedet haben. Nun sind sie bereit, ein neues Kapitel unter Season Of Mist zu schreiben – eine Reise von Erbe zu Evolution, eine ewige Metamorphose. Getauft im Schmelztiegel roher Klänge und industrieller Angst, verwandelt Your Inland Empire das Erbe in eine gewagte Suche jenseits der einst als unüberwindbar geltenden Klangwelten.

Das letzte Album von Crown, The End Of All Things, war eine unerwartete Wendung dessen, was die Band zu leisten imstande ist. Dunkel und stimmungsvoll, trostlos und erhaben, luftig und erdrückend, fesselnd und packend, kühn und unfehlbar, tanzbar und erstickend – es war all dies zur gleichen Zeit. Zerbrechliche Hooklines tanzten über den trostlosen Abgrund, den sie so großartig erschaffen haben.

Aus dem mechanisierten Herzen von Crown haben Stéphane Azam und David Husser eine Revolution ausgebrütet, ihre Vision kristallisierte sich inmitten der wogenden Wellen von acht-saitigen Gitarren und einem digitalen Puls – das Lebenselixier ihres aufkommenden Ungeheuers. Was als Azams Vision begann, eine Kooperation mit Frederyk Rotter von Zatokrev, entwickelte sich mit Hussers Eintritt – eine Synthese aus Produktionsgeschick und visionärer Kühnheit, die Crowns „Natron“ in unerforschte Territorien katapultierte.

Stéphane erzählt, die Entschlossenheit in seiner Stimme verrät einen unaufhörlichen Schub an Kreativität und Rebellion. Crown war nur der Kokon, eine Chrysalide aus binären Beats und verzerrten Riffs, aus dem Your Inland Empire hervorgehen würde, die Flügel entfalten, die mit Leidenschaft tätowiert sind und von den unermüdlichen Herzschlägen der Bassdrums angetrieben werden, die eine neue Dämmerung einläuten.

Es ist keine Überraschung, dass David Husser, die eine Hälfte von Your Inland Empire, über eine umfangreiche Erfahrung verfügt. Als Toningenieur, Produzent und Musiker hat er weltweit mit namhaften Künstlern gearbeitet. David brachte all diese Erfahrung mit, um ein einzigartiges Klangspektrum akribisch zu konstruieren. Mit dem industriellen Drone-Kollektiv Y Front, das in den 90er Jahren mit Rammstein tourte, sammelte Husser die Live-Erfahrung, die nötig war, um sein Handwerk zur absoluten Perfektion zu bringen.

Paul Kendall (Mute Records, Nine Inch Nails, Nick Cave), ein Titan der Branche, der eng mit David zusammenarbeitete, erklärte: „A distorting diamond… we have collaborated on several projects, and I have been amazed by his ability to teach an old dog new tricks. He is simply the best recording engineer I have ever met.“

Stéphane Azam, die andere Hälfte von Your Inland Empire, ist der Gründungsvater, der bis in die Crown-Tage zurückreicht. Als Live-Toningenieur für die französischen Blackgaze-Pioniere Alcest und den legendären Black-Metal-Künstler Abbath bringt Azam eine weitere Seite des Musikspektrums zu Your Inland Empire. Mit der Fähigkeit, sowohl die sanftesten Vocals als auch bodenlose Schreie zu liefern, ist Azam die perfekte Ergänzung zu Hussers dunklen und grüblerischen Klanglandschaften. Die beiden arbeiten seit Jahren zusammen, und ihre Chemie ist auf dem Debütalbum von Your Inland Empire spürbar.

Kreativ gestaltet Azam jeden Schritt des Weges – erarbeitet Songs mit akribischer Wut. Von der Struktur über Gitarrenlicks, Basslinien bis hin zu Gesangspassagen – Azam hat eine Vision, und Your Inland Empire ist sein Ventil. Als nicht nur Produzent und Ingenieur formt Husser Azams wildeste Ideen in verfeinerte Klangtexturen. Gemeinsam haben sie das perfekte Rezept aus reiner auditiver Experimentierfreude, komplexem Songwriting, emotionaler Lyrik und erstaunlicher Kunstfertigkeit geschaffen – ständig die Grenzen in einer Vielzahl musikalischer Stile verschiebend.

Mit David Husser (Gitarren, Programmierung, Produktion) am Steuer des Studios und Stéphane Azam (Vocals, Gitarren, Komposition), der das Chaos in Harmonie orchestriert, flankiert von Nicolas Uhlen (Schlagzeug) und Marc Strebler (Bass), ist das Imperium bereit für seine Krönung.

Eine Vorschau für ihr bevorstehendes Album hallt wider mit den Echos der intimen Ängste und düsteren Hoffnungen eines Imperiums. Das komplexe Gewebe von Your Inland Empire schwankt und verspricht eine Symphonie, durchtränkt mit dem Schweiß der Mühe und den Tränen künstlerischen Triumphes. Das Orchester der Schöpfung dröhnt und spricht den Kern des Kollektivs an, das ihre einzigartige Handwerkskunst und unermüdliche Antriebskraft kunstvoll zur Schau stellt.

Your Inland Empire sind:

David Husser – Gitarre, Programmierung, Produktion, Experimente

Stephane Azam – Gesang, Gitarre, Songwriting, Experimente

Nicolas Uhlen – Schlagzeug

Marc Strebler – Bassgitarre