Your Inland Empire: unterschreiben bei Season Of Mist

Eine klangliche Evolution steht bevor – es gibt Momente, die den Beginn einer Renaissance markieren, einer Wiedergeburt durch rohe Klänge und pochenden Industrial-Puls. Gerade ist ein solcher Moment, wenn Season Of Mist die Band Your Inland Empire, die einst als Crown bekannt waren, in ihrer verehrten Gemeinschaft willkommen heißt.

Geschmiedet im Schmelztiegel von Schatten und Licht, sind Your Inland Empire ein Beispiel für ewige Transformation. Der Ruhm, den sie als Crown erlangten, war nur ein Vorbote dessen, was noch kommen wird. Ihr letztes Album, The End of All Things, war eine Symphonie, die Zerbrechlichkeit und Wildheit gleichermaßen atmete und das Versprechen einer Revolution in sich trug. Der Übergang zu Your Inland Empire ist nicht nur eine Namensänderung; es ist der Aufstieg des Phönix, ein kühner Vorstoß in unerforschte klangliche Gefilde, in denen die Kunst keine Grenzen kennt.

Stéphane Azam und David Husser, die Architekten dieses grenzenlosen Imperiums, haben ihre Vision aus dem klanglichen Grundgestein gemeißelt. Ihre achtsaitigen Gitarren und digitalen Impulse ergeben zusammen einen alchemistischen Klang, ein mechanisches Herz, das mit menschlicher Verletzlichkeit pulsiert.

Ihr kommendes Album verspricht eine Dualität, die die Essenz unserer Existenz einfängt. Your Inland Empire leben von der Introspektion, die unsere inneren Konflikte beleuchtet, während ihre Melodien Bereiche von heller, einladender Zärtlichkeit durchqueren. Jeder Track ist eine Reise durch eine Landschaft voller düsterer Hoffnungen, in der komplizierte Handwerkskunst und unnachgiebiger Antrieb zusammenfließen.

Seht euch Your Inland Empires Video zur Ankündigung des Signins hier an:

Style: Industrial Darkwave/Post-Metal

Herkunft: Frankreich

Your Inland Empire sind die abtrünnigen Fackelträger, die ihr Vermächtnis als Crown geschmiedet haben. Sie sind bereit, unter dem Namen Season Of Mist ein neues Kapitel aufzuschlagen – eine Reise vom Erbe zur Evolution, eine ewige Metamorphose. Im Schmelztiegel von rohem Sound und industrieller Angst getauft, verwandelt Your Inland Empire das Erbe in eine kühne Suche jenseits von Klangwelten, die einst als unüberwindbar galten.

The End Of All Things, das letzte Album der Band, noch unter dem Namen Crown, war eine unerwartete Wendung dessen, wozu Your Inland Empire sind. Dunkel und stimmungsvoll, düster und erhaben, luftig und erdrückend, hypnotisierend und fesselnd, kühn und doch zielsicher, tanzbar und erstickend – all das war es gleichzeitig. Zerbrechliche Hooklines, die über dem düsteren Abgrund tanzen, den sie so großartig aufgebaut haben.

Aus dem mechanisierten Herzen von Crown haben Stéphane Azam und David Husser eine Revolution ausgebrütet. Ihre Vision kristallisierte sich inmitten von wogenden Wellen achtsaitiger Gitarren und einem digitalen Puls – dem Lebenselixier ihres aufstrebenden Biests. Was als Azams Vision begann, eine Koalition mit Frederyk Rotter von Zatokrev, entwickelte sich mit der Einführung von Husser weiter – eine Synthese aus produktionstechnischem Können und visionärem Wagemut, die Crowns Album Natron (2015) in unerforschte Gefilde katapultierte.

Stéphane erzählt, und der Stahl in seiner Stimme verrät einen unaufhaltsamen Schwall von Kreativität und Rebellion. Crown war nur der Kokon, eine Puppe aus binären Beats und verzerrten Riffs, aus der Your Inland Empire hervorgehen sollte, das mit Leidenschaft befleckte Flügel ausbreitete und vom unaufhaltsamen Herzschlag der Bassdrums angetrieben wurde, die einen neuen Morgen einläuteten.

Es ist keine Überraschung, dass David Husser, die eine Hälfte von Your Inland Empire, über eine große Auswahl an Erfahrungen verfügt. Als Studiotechniker, Produzent und Musiker arbeitete er weltweit mit Größen wie Alan Wilder von Depeche Mode oder dem ursprünglichen Leadsänger von Genesis, Peter Gabriel, zusammen – David brachte all diese Erfahrungen ein, um akribisch eine einzigartige Klangpalette aufzubauen. Mit dem Industrial-Drone-Kollektiv Y Front, das in den 90er Jahren mit Rammstein tourte, sammelte Husser die nötige Live-Erfahrung, um sein Handwerk bis zur absoluten Perfektion zu verfeinern.

Paul Kendall (Mute Records, Nine Inch Nails, Nick Cave), ein Branchen-Titan, der eng mit David zusammengearbeitet hat, erklärte: „a distorting diamond… we have collaborated on several projects, and I have been amazed by his ability to teach an old dog new tricks. He is simply the best recording engineer I have ever met.“

Stéphane Azam, die andere Hälfte von Your Inland Empire, ist der Gründungsvater der Band aus den Crown-Tagen. Nachdem er als Live-Toningenieur für die französischen Blackgaze-Pioniere Alcest und den legendären Black-Metal-Künstler Abbath gearbeitet hat, bringt Azam eine andere Seite des Musikspektrums zu Your Inland Empire. Mit seiner Fähigkeit, sowohl die beruhigendsten Stimmen als auch bodenlose Schreie zu liefern, ist Azam die perfekte Ergänzung zu Hussers dunklen und grüblerischen Klangwelten. Die beiden arbeiten seit Jahren zusammen, und ihre Chemie ist auf dem Debütalbum von Your Inland Empire spürbar.

In kreativer Hinsicht komponiert Azam jeden einzelnen Schritt des Weges – und erschafft Songs mit einer akribischen Wut. Von der Struktur bis zu den Gitarrenlicks, von den Basslinien bis zu den Gesangspassagen – Azam hat eine Vision, und Your Inland Empire ist sein Ventil. Husser ist nicht nur der Produzent und Tontechniker, sondern setzt Azams wildeste Ideen in raffinierte Klangstrukturen um. Gemeinsam haben sie das perfekte Rezept aus reinem Hörexperiment, komplexem Songwriting, gefühlvoller Lyrik und erstaunlicher Kunstfertigkeit geschaffen – und dabei ständig die Grenzen einer Vielzahl von Musikstilen verschoben.

Mit David Husser (Gitarren, Programmierung, Produktion) an der Spitze des Studios und Stéphane Azam (Gesang, Gitarren, Komposition), der das Chaos in Harmonie orchestriert, flankiert von Nicolas Uhlens (Schlagzeug) rhythmischem Können und Marc Streblers (Gitarren) sechssaitiger Zauberei, ist das Imperium bereit für seine Krönung.

Die Alchemie von Your Inland Empire ist dem unerbittlichen Kreislauf der Welt nicht unähnlich – gleichzeitig introspektiv und doch immer nach außen gerichtet: „It might be a bit more introspective and then it’s more about internal conflicts…“. Diese Dualität haucht ihrer Musik Leben ein: „The tracks are quite bright, nonetheless, even though the lyrics are really very dark.“ Es ist introspektiv – der Schatten unserer menschlichen Instinkte, unsere ständigen inneren Kämpfe. Ein Album, das für Azam ebenso persönlich wie nachvollziehbar ist.

Die Vorhersage für ihr bevorstehendes Album schwingt mit dem Echo der intimen Ängste und düsteren Hoffnungen eines Reiches. Die komplizierte Struktur von Your Inland Empire schwankt und verspricht eine Sinfonie, die vom Schweiß der Arbeit und den Tränen des künstlerischen Triumphs durchtränkt ist. Das Orchester der Schöpfung brüllt, spricht den Kern des Kollektivs an und stellt seine einzigartige Handwerkskunst und seinen unnachgiebigen Antrieb vor.

Your Inland Empire Besetzung:

Stéphane Azam – Gesang, Gitarren, Songwriting, Experimente

David Husser – Gitarren, Programmierung, Produktion, Experimente

Marc Strebler – Gitarren

Nicolas Uhlen – Schlagzeug

Your Inland Empire online:

Facebook: https://www.facebook.com/YourInlandEmpireMusic/

Instagram: https://www.instagram.com/yourinlandempire_official/