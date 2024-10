Eisbrecher: sind 2025 auf Kaltfront-Tour, Megaherz-Retrospektive und Volle Kraft Voraus Festival

Das Jahr 2025 wird ein ganz besonderes Jahr für alle Fans von Eisbrecher und Frontmann Alexander Wesselsky. Mit gleich drei sensationellen Ankündigungen macht die Band klar: Es wird eisig auf den Bühnen Europas! Neben der mit Spannung erwarteten Kaltfront Tour 2025, bei der die Band ihre neue Musik präsentiert, dürfen sich die Fans auf ein einmaliges Megaherz-Retrospektakel und die Rückkehr des legendären Volle Kraft Voraus Festivals freuen.

Den Anfang macht die Kaltfront Tour 2025, bei der Eisbrecher ihre eiskalte Rückkehr auf die Bühne zelebrieren. Nach einer kurzen Auszeit kehren Alexander Wesselsky und seine Mannen in voller Stärke zurück. Mit im Gepäck: brandneue Songs, die das Publikum mitreißen und begeistern werden. Berühmt für ihre gewaltigen Liveshows, bei denen sowohl das Herz als auch der Kopf angesprochen werden, garantieren Eisbrecher auch 2025 ein intensives und unvergessliches Live-Erlebnis. Unterstützt von Heldmaschine als Special Guest, wird die Tour quer durch Europa führen und unter anderem Wien, Zürich, London und Hamburg zum Beben bringen.

Parallel zur Kaltfront Tour erfüllt Alexander Wesselsky einen lang gehegten Traum und bringt seine Megaherz-Klassiker aus den Jahren 1993 bis 2001 endlich auf die Bühne zurück. Unter dem Namen Die Herren Wesselsky und dem Titel Heute Schon gelebt? wird er zusammen mit einer hochkarätigen All-Star-Band seine persönlichen Highlights aus der Megaherz-Ära performen. Die Fans können sich auf eine kraftvolle und emotionale Reise zurück zu den Anfängen der Neuen Deutschen Härte freuen. Special Guest auf dieser Tour ist Tag My Heart, die das musikalische Erlebnis perfekt abrunden.

Zum krönenden Abschluss des Jahres 2025 kehrt das Volle Kraft Voraus Festival nach einer einjährigen Pause zurück. Am 27. September 2025 wird die ratiopharm Arena in Neu-Ulm zur Heimat der besten Acts der düsteren Rock- und Elektroszene. Eisbrecher, als Gastgeber und Headliner, werden zusammen mit Legenden wie Joachim Witt, Project Pitchfork, The Beauty Of Gemina, Schattenmann und Hell Boulevard die Bühne rocken und das Festival zum Höhepunkt des Konzertjahres machen.

Für Eisbrecher-Fans steht 2025 ganz im Zeichen der kalten Klänge – ob auf der Bühne bei der Kaltfront-Tour, bei der Megaherz-Retrospektive oder beim grandiosen Volle Kraft Voraus Festival.

Tour-Termine und Tickets:

Eisbrecher – Kaltfront Tournee 2025

+ Special Guest: Heldmaschnine

Ticketlink: https://tickets.eis-brecher.com/tourdates

27.03.25 Wien (AT) | Arena

28.03.25 Innsbruck (AT) | Music Hall

29.03.25 Graz (AT) | Orpheum

30.03.25 Lausanne (CH) | Docks

01.04.25 Zürich (CH) | X-TRA Limmathaus

02.04.25 Esch/Alzette (LU) | Kulturfabrik

03.04.25 Eindhoven (NL) | Effenaar

05.04.25 Manchester (UK) | Rebellion

06.04.25 London (UK) | O2 Shepherd`s Bush Empire

08.04.25 Antwerpen (BE) | Trix

09.04.25 Paris (FR) | Élysée Montmartre

10.04.25 Lyon (FR) | La Rayonne

11.04.25 Barcelona (ES) | Salamandra

12.04.25 Toulouse (FR) | La Cartoucherie

13.04.25 Rennes (FR) | Antipode

30.04.25 Würzburg (DE) | Posthalle

01.05.25 Dresden (DE) | Alter Schlachthof

02.05.25 Hamburg (DE) | Inselpark Arena

03.05.25 Bochum (DE) | RuhrCongress

08.05.25 Wiesbaden (DE) | Schlachthof

09.05.25 Ludwigsburg (DE) | MHP Arena

10.05.25 München (DE) | Zenith

15.05.25 Berlin (DE) | Columbiahalle

16.05.25 Leipzig (DE) | Haus Auensee

17.05.25 Hannover (DE) | Swiss Life Hall

Die Herren Wesselsky – Heute Schon Gelebt? Tour 2025

+ Special Guest: Tag My Heart

Ticketlink: https://www.eislandshop.de/de/die-herren-wesselsky

22.01.25 Aschaffenburg (DE) | Colos-Saal

23.01.25 München (DE) | Backstage

24.01.25 Oberhausen (DE) | Kulttempel

25.01.25 Dresden (DE) | Reithalle – Strasse E

26.01.25 Leipzig (DE) | Anker

29.01.25 Nürnberg (DE) | Hirsch

30.01.25 Berlin (DE) | Columbia Theater

31.01.25 Jena (DE) | F-Haus

01.02.25 Hannover (DE) | MusikZentrum

02.02.25 Heidelberg (DE) | Halle02

Volle Kraft Voraus Festival 2025

Ticketlink: https://www.eislandshop.de/de/festivaltickets/vkv-festival/

Eisbrecher | Joachim Witt | Project Pitchfork | The Beauty Of Gemina | Schattenmann | Hell Boulevard

27.09.25 Neu-Ulm (DE) | ratiopharm Arena

Zieht euch warm an – 2025 wird kalt, eiskalt!

