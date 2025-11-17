Wishing Well: veröffentlichen neue Single/Video „March In The Dark“

Die fleißigen Hardrocker Wishing Well aus Helsinki haben ihre neue Single March In The Dark veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem fünften Album, das im März 2026 erscheinen soll. Wishing Well sind für ihr vielseitiges Material bekannt, und auch dieser Song bildet da keine Ausnahme. Der schnelle und energiegeladene Shuffle-Song besticht durch Klavierspiel im Barroom-Stil und melancholisches Akkordeon, was ihm einen Folk-Metal-Touch verleiht.

Seht euch das Video zu March In The Dark hier an:

March In The Dark hier streamen: https://push.fm/fl/wishingwell-marchinthedark

Klavier und Akkordeon wurden von Marko Kataja eingespielt, der gleichzeitig als Toningenieur der Band in den Magnusborg Studios arbeitet. Zum Song gibt es ein Video, das von Riku Leppänen gedreht und von Jussi Koskinen und David Bagaric (Morbid Film Studios) geschnitten wurde.

“This is a song that we all love to play together. It crystallizes our experience and attitude. We march forward in the dark, carrying a heavy load, yet still believing in what we feel and do. Dogs bark but the caravan rolls on”, sagt Pepe Tamminen, Sänger von Wishing Well. “We’re having a very good time together working for the forthcoming album, which we sincerely think is going to be our best so far”, fährt er fort.

Im November touren Wishing Well durch Finnland, zusammen mit den Hardrock-Legenden Girlschool und Alcatrazz. Die Konzerte mit Wishing Well als Support finden am 19. November in Helsinki (On The Rocks), am 20. November in Tampere (Tavara-asema), am 21. November in Nakkila (Verstas) und am 22. November in Kouvola (House Of Rock) statt.

Wishing Well sind:

Pepe Tamminen – Gesang

Arto Teppo – Hammondorgel

Matti Kotkavuori – Bass

Juha Kivikanto – Schlagzeug

Anssi Korkiakoski – Gitarre

Wishing Well online:

https://www.facebook.com/wishingwell2016/