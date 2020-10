Exarsis: „Sentenced To Life“ erscheint am 27.11.

Der mittlerweile fünfte Longplayer der griechischen Thrash Metal Institution Exarsis wird am 27. November via MDD erscheinen! Nach zwei Besetzungswechseln und der Rückkehr von Gründungsmitglied und Gitarrist Chris Tsitsis (u.a. Suicide Angels) wurde mit Sentenced To Life das wohl melodischste Album ihrer bisher Bandgeschichte aufgenommen, welches dennoch das typischen Exarsis Feeling beeinhaltet, auch weil man durchgehend ziemlich aufs Gaspedal drückt. Eine erste Kostprobe aus dem neuen Silberling gibts auch schon, die Band hat vor einigen Tagen mit Another Betrayal ein erstes Lyricvideo zum neuen Longplayer auf ihrem Youtube Kanal veröffentlicht. Einen amtlichen Videoclip wird es ebenfalls noch geben, aber dazu, sowie weitere Infos demnächst! Be prepared!

