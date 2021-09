Factory Metal Night am 09.10. in Magdeburg

Event: Factory Metal Night – presented by Metal Clash

Bands: Eremit (Doom Metal) + In Demoni (Death Metal) + Scornebeke (Doom Metal)

Ort: Factory Magdeburg – Sandbreite 2, 39104 Magdeburg

Datum: 09.10.2021 / Einlass 20 Uhr

Genre: Extreme Metal, Death Metal, Black Metal, Doom Metal

Links: Homepage Factory, Eremit, In Demoni, Scornebeke, Veranstaltungslink Facebook

Das Metal Clash kann nun hoffentlich wieder stattfinden, die Macher des Metal Clash und der Factory laden am 9. Oktober 2021 zur Factory Metal Night.

Bei uns erfahrt ihr alle Infos rund um die Veranstaltung.

Anbei die Infos zu den Bands:

Eremit (Extreme Doom Metal)

In Demoni (Death Metal)

Mit In Demoni kann man auf keiner schönen Death Metal Party etwas falsch machen, da sie Spaß, Nackenbrecher-Riffs, Zombie-(und normale) Circle-Pits und „Verdammt-das-sieht-ziemlich-schwierig-zu-spielen-aus“-Momente vereinen.

Wenn man Spaß nicht abgeneigt ist, werden In Demoni aufgrund von abwechslungsreichen Songs stets eine Bereicherung für Death Metal Konzerte darstellen.

https://www.facebook.com/InDemoni/

Scornebeke (Doom Metal)



Schwerfällige Riffs des Untergangs stehen für Verachtung, Tod und realen Terror.

〓 〓 HINWEISE & SICHERHEIT 〓 〓

1. Es dürfen sich maximal 500 Personen gleichzeitig in der Factory Magdeburg aufhalten.

2. Besuchern darf der Zutritt nur gewährt werden, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt. Dieses darf nicht älter als 24h sein und muss von einer ausgewiesenen Stelle angefertigt werden (Testzentrum, Arzt o.ä.) Bitte in Papierform, sofern möglich!

IM PRINZIP GANZ EINFACH. GENESENE UND GEIMPFTE MÜSSEN SICH NICHT TESTEN LASSEN, nur registrieren und einen entsprechenden Nachweis vorlegen (Papierform)!

3. Es ist eine medizinische oder eine FPP2 Maske am Ein- & Ausgang sowie in den Gängen zu tragen. Auch wenn der Abstand außerhalb der eigenen Gruppe unter 1,5 m unterschritten wird.

4. Im Sanitärbereich können sich jeweils bis zu 4 Personen in der Männertoilette und bis zu 5 Personen in der Frauentoilette aufhalten.

5. Der Verkauf wird über Servicepersonal gewährleistet, die Bezahlung erfolgt über die üblichen Wege. Das gesamte Personal trägt eine Mund-Nasen-Bedeckung.

6. Die Annahme von Jacken oder Rucksäcken durch eine Garderobe kann leider NICHT erfolgen.