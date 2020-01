Factory Under Cover: geben Tourdaten bekannt

Die Maschinen laufen wieder auf Hochtouren, die Fabrik produziert fleißig: die Factory Under Cover bringt Hardrock und Metal-Klassiker der letzten 30 Jahre in die Clubs, Kneipen & Säle.

Im Jahre 2012 zunächst als Projekt von 4 Herren gegründet, die zuvor lange Jahre in den Kapellen Factory Of Art und Grain Of Sand zusammen gerockt hatten, stehen nunmehr 5 hochkarätige Musiker auf der Bühne und verbreiten in zeitgemäß tieferem Tuning und viel Freude am Detail die harte musikalische Botschaft beim geneigten Publikum.

Das Repertoire der Band reicht von Klassikern von AC/DC, Ozzy, Judas Priest, Saxon, Van Halen u.a. bis hin zu metallisch adaptierten Werken aus den 80er Jahren.

In den letzten Monaten hat sich die Band – auch bedingt durch die personelle Verstärkung – der Erarbeitung etwas jüngerer Songs wie etwa von Alter Bridge gewidmet und auch ein bisschen in der eigenen Bandgeschichte gekramt, sodass sich die Besucher zukünftiger Konzerte auf neue Versionen von Factory Of Art bzw. Grain Of Sand – Stücken freuen dürfen.

Die Band selbst jedenfalls strotzt nunmehr vor musikalischer Power & Finesse und vor stimmlicher Gewalt.

Mal echt, zu F.U.C. – Muggen zu kommen und mitzufeiern, das lohnt sich!!!

09.05.2020 – Braunsbedra – Fabrik (Link hier)

16.05.2020 – Potsdam – Gutenberg100 (Link hier)

29.05.2020 – Schöna Bei Eilenburg – 29. Pfingsttreffen Sächsische Tourenfahrer (Link hier)

26.06.2020 – Leipzig – Tonelli’s (Link hier)

https://www.facebook.com/factoryundercover