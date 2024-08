Falling In Reverse: das neue Album „Popular Monster“ ab sofort via Epitaph Records

Falling In Reverse haben heute ihr gewaltiges neues Album Popular Monster über Epitaph Records veröffentlicht. Das Album, das von Radke und Tyler Smyth produziert wurde, ist das erste Album der Band seit Coming Home von 2017.

Die Hit-Single All My Life , die einen Gastauftritt des preisgekrönten Country-Musik-Megastars Jelly Roll enthält, zeigt absolut keine Anzeichen einer Abschwächung. Der Track dominiert weiterhin die Radio- und Streaming-Szene. Es ist ein twangiger Banger, der sich als Wohlfühl-Hit des Sommers etabliert hat, dank seiner nahtlosen Mischung aus Falling In Reverse’s extrem eingängigem Hard Rock und Jelly Roll’s bodenständigem Charme und herzlichem Country-Drawl. Die Zusammenarbeit von Radke und Jelly Roll, die durch ihre gemeinsamen Wurzeln, ihre bescheidene Erziehung und ihren rebellischen Geist verbunden sind, erzählt eine Geschichte über die Unverwüstlichkeit in den Höhen und Tiefen des Lebens. Südstaaten-Riffs, mitreißende Gitarrensoli und mitsingbare Refrains machen All My Life zu einem Crossover-Hit.

Der Song ist seit fünf Wochen in Folge auf Platz 1 der Active Rock Radio Charts und seit 7 Wochen in Folge auf Platz 1 der Billboard Hot Hard Rock Songs Charts. Auch im Alternative-Radio ist der Titel auf dem Vormarsch – er steht derzeit auf Platz 26 der Charts, ein Beweis für die universelle Anziehungskraft des Songs.

Die Sommer 2024 Headline-Tour von Falling In Reverse, The Popular MonsTOUR II: World Domination, beginnt dieses Wochenende, am 18. August, und wird durch Veranstaltungsorte mit 7.000-12.000 Plätzen rollen, mit Unterstützung von Black Veil Brides, Dance Gavin Dance und Tech N9Ne. Dazu tritt Jeris Johnson bei ausgewählten Terminen auf. Da alle bisher angekündigten UK-Termine entweder ausverkauft sind oder aufgrund der überwältigenden Fannachfrage verlegt wurden, hat die Gruppe heute neue UK-Termine angekündigt. Die Show am 16.12.2024, die den Namen Ronnie’s Birthday Bash trägt, ist mit einer Kapazität von 20.000 Zuschauern die bisher größte Headlinershow der Band. Die neu angekündigten Termine werden von Asking Alexandria, Our Last Night und Tech N9ne unterstützt.

Falling In Reverse machen seit langem Hymnen, die provozieren und inspirieren. Mit ihrer Mischung aus bombastischen Deklarationen und intimen Bekenntnissen sind sie der Meute immer einen Schritt voraus und kommen weltweit bei den unterschiedlichsten Menschen an. Die regelbrechende, genresprengende, aufrüttelnde Band liefert rohe Emotionen mit doppeltem und dreifachem Unterton wie Molotow-Cocktails, die auf die Popkultur geworfen werden. Seit 2017 hat sich die Band sprunghaft weiterentwickelt. Der Katalog hat Milliarden von Streams, mehrere Gold- und Platin-Zertifizierungen, Anerkennung von hochrangigen Medien wie Pitchfork, Billboard, The New York Times und Forbes sowie mehrere Nr. 1-Radiosingles erreicht. Popular Monster – sowohl der mit 2x Platin ausgezeichnete Song als auch das gleichnamige Album – hätte von niemand anderem als Radke stammen können.