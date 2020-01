Fallujah & Une Misere: streamen ihre Auftritte im The Underworld in London live

Die Progressive Extreme Metal Meister von Fallujah und die Isländische Abrissbirne Une Misere haben sich mit Hotel Radio zusammengetan, um ihre Live Auftritte im The Underworld in Camden, London am 21. Januar zu streamen. Die Bands treten als Support für die Melodic Death Metaller Darkest Hour auf, die ihr Set in der ikonischen Londoner Venue ebenfalls live übertragen werden.

Fallujah haben ihr mittlerweile 4. Album Undying Light (Veröffentlicht im März 2019) im Gepäck, während Une Misere ihr von Kritiken hochgelobtes Debütalbum Sermon präsentieren, das erst vor Kurzem erschienen ist.

Schaut um 8:55pm GMT | 9:55pm CET | 12:55pm PDT vorbei, um Fallujah live zu sehen:

Schaut um 7:15pm GMT | 8:15pm CET | 11:15am PDT vorbei, um Une Misere live zu sehen:

Mehr Infos findet ihr hier:

Une Misere: https:/hotel-radio.com/shows/nuclearblast/une-misere-live

Fallujah: https://hotel-radio.com/shows/nuclearblast/fallujah-live

25 Years Darkest Hour – Europe/UK Anniversary Tour 2020

w/ Darkest Hour, Fallujah, Une Misere, Bloodlet, Lowest Creature