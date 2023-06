Fever 333: veröffentlichen brandneuen Track „$wing“

Die Grammy-nominierte und genreübergreifende L.A.-Rockband Fever 333 kehrt mit $wing zurück, ihrer ersten neuen Single nach drei Jahren. Jetzt auf allen Streaming-Plattformen Hier! erhältlich. Visuell begleitet wird der Song hier:

$wing erweitert die für die Band charakteristische Mischung aus rasanten Rap-Rhythmen und heftigen Punk-Ausbrüchen, gepaart mit den sozialbewussten Texten von Frontmann Jason Aalon Butler – dabei behandelt dieser Song die historische Ausbeutung von People Of Color durch die Sportindustrie und ihren Kampf um Handlungsfähigkeit und Autonomie. Butler zeichnet ein deutliches, fokussiertes Bild, ohne dabei auf bissige Vorwürfe und ungebremste Aggression zu verzichten.

„In einem System, das die oben genannten Machtinstrumente (die Menschen) für finanziellen und politischen Fortschritt ausbeutet, müssen wir die Dynamik kollektiv verstehen und umlenken, sobald wir erkennen, dass wir nicht machtlos dagegen sind“, behauptet Butler, bevor er hinzufügt: $wing ist eine akustische Erinnerung daran, dass du die Macht bist, die sie suchen, und du bist die Ressource, die sie brauchen“.

Die neue Musik folgt auf das Debüt des neuen starken LineUps und einer Reihe von explosiven Live-Auftritten. In der neuen Besetzung spielt Butler zusammen mit Thomas Pridgen (The Mars Volta, Thundercat, Trash Talk) am Schlagzeug, der Bassvirtuosin April Kae und dem Gitarristen Brandon Davis. „Diese neue Ära von Fever 333 übertrifft alles, was ich mir je hätte vorstellen können“, so Butler. „Das Talent, der Funk, die Leidenschaft und der Respekt für dieses Projekt, den April, Thomas und Brandon bereits an den Tag gelegt haben, haben mir einmal mehr gezeigt, dass dieses Projekt mehr ist als nur eine Band auf der Bühne“.

Die Rückkehr zur ihren feierlichen „Aufgaben“ läuteten sie kürzlich mit einer Hausparty in Butlers Heimatstadt South Central Los Angeles ein. Seitdem haben Fever 333 die Festivalbesucher auf dem vielbeachteten Sick New World Festival in Las Vegas in ihren Bann gezogen und bereiten sich nun auf eine Reihe von europäischen Terminen und Festivalauftritten vor – darunter das deutsche Rock Am Ring/Park, das Hellfest Frankreich und das hochgelobte Download Festival in Großbritannien. Die vollständigen Tourdaten stehen unten.

Mit der Veröffentlichung von $wing hat die Band auch eine weltweite Zusammenarbeit zwischen ihrem Label 333 Wreckords Crew und Century Media Records angekündigt. „Ich fühle mich sehr wohl, diese Partnerschaft mit 333 Wreckords Crew und den Leuten von Century Media für unser kommendes Album eingegangen zu sein“, verrät Butler. „Ich sage es jetzt schon – wir werden ein oder zwei Paradigmen verändern, was die Art und Weise angeht, wie dieses Spiel gespielt wird und wie es versucht, uns zu spielen“.

Jun 6 – Wroclaw, Poland @ Zaklęte Rewiry

Jun 7 – Bratislava, Slovakia @ Majestic

Jun 8 – Nickelsdorf, Austria @ Nova Rock Festival

Jun 10 – Donnington, UK @ Download Festival

Jun 15 – Copenhagen, Denmark @ Copenhell Festival

Jun 16 – Dessel, Belgium @ Graspop Festival

Jun 17 – Clisson, France @ Hell Fest

Jun 19 – Malmo, Sweden @ Plan B

Jun 20 – Stockholm, Sweden @ Debaser

Jun 22 – Oslo, Norway @ Tons of Rock Festival

Jun 23 – Ysselsteyn, Netherlands @ Jera On Air Festival

Jun 24 – Munster, Germany @ Vainstream Festival

Jun 25 – Spalence Porcini, Czech Republic @ Basinfire Festival

Jun 27 – Toulouse, France @ Le Bikini

Jun 29 – Lisbon, Portugal @ Evil Live Festival

Jun 30 – Lugo, Spain @ Resurrection Fest

Jul 2 – Arras, France @ Main Square Festival

Jul 28 – Niigata, Japan @ Fuji Rock Festival

Sep 22 – Louisville, Kentucky @ Louder Than Life Festival

Oct 7 – Sacramento, California @ Aftershock Festival