Fiddler’s Green: veröffentlichen neuen Track „The Galway Girl Feat. Sharon Shannon – Live At Shamrock Castle“

Beim 2024er Shamrock Castle Festival nahmen Fiddler’s Green die einmalige Chance wahr, ihrem Publikum The Galway Girl zusammen mit Sharon Shannon live zu präsentieren. Sharon hatte mit diesem Song in ihrem Heimatland Irland bereits einen Megahit: 83 Wochen in den irischen Charts, davon allein 5 Wochen auf Platz 1 sprechen Bände! Und es war grandios! Die einzigartige Stimmung von The Galway Girl – auf und vor der Bühne – zog alle BesucherInnen in ihren Bann, eingerahmt in ein wie immer liebevoll gestaltetes Festival. Das stimmungsvolle Video sieht man hier:

Wer die Band diesen Herbst live sehen möchte, hat hier die Gelegenheit dazu:

Fiddler’s Green – Tour 2024

08.11.2024 Jena – F-Haus *

09.11.2024 Affalter – Zur Linde *

14.11.2024 Bielefeld – Forum #

15.11.2024 Wilhelmshaven – Pumpwerk #

16.11.2024 Osnabrück – Rosenhof #

29.11.2024 Dortmund – WinterLights Festival

30.11.2024 Aschaffenburg – Colossaal $

05.12.2024 Würzburg – Posthalle #

06.12.2024 Bayreuth – Zentrum #

07.12.2024 Magdeburg – Factory #

12.12.2024 Ingolstadt – Westpark %

13.12.2024 Karlsruhe – Substage %

14.12.2024 Cham – LA #

19.12.2024 Darmstadt – Zentralstation §

20.12.2024 Saarbrücken – Garage

21.12.2024 Tübingen – Sudhaus §

Tickets: www.fiddlers-shop.de und bei allen VVK Stellen

* = mit Hellraisers And Beerdrinkers

# = mit John Garner

$ = mit Kornblumenblau

% = mit Manky Melters

§ = mit The Feelgood McLouds