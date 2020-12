Formlos: unterschreiben bei Boersma-Records

Die Deutschrocker Formlos haben beim Essener Label Boersma-Records unterschrieben. Ein neues Album ist für 2021 bereits geplant. Erste Infos dazu sollen in Kürze folgen. Um die Wartezeit zu überbrücken, gibt es hier aber den aktuellen Videoclip zum Song Tanz:

Die Band kommentiert den Deal wie folgt:

„Das Jahr 2020 liegt nun fast hinter uns und es warf einen gewaltigen Schatten auf unser aller Leben. Nicht zuletzt kämpft auch die Kunst- und Kulturbranche durch die derzeitige COVID-19 Situation ums Überleben. Doch davon wollen wir uns nicht unterkriegen lassen.

Es wird Zeit für neues Material. Es wird Zeit für ein neues Album, das uns und vor allem euch helfen soll, diese schwierigen Zeiten zu überstehen.

Da es für eine kleinere Band wie uns sehr schwer ist ohne Hilfe all das umzusetzen, was für eine solche Produktion notwendig ist, waren wir schon längere Zeit auf der Suche nach einem Label.

Ein Label, das uns unterstützt wo es nur kann und uns dennoch alle nötigen Freiheiten gibt, um uns kreativ und nach unserem Ermessen zu entfalten.

Bei dieser Suche sind wir schließlich auf „Boersma-Records“ gestoßen. Ein kleines, familiäres, aufstrebendes und unabhängiges Label aus Essen. Schon länger stehen wir in Kontakt und nachdem alle Details geklärt waren, stand einer Vertragsunterzeichnung nichts mehr im Wege.

Nun blicken wir voller Zuversicht auf die zukünftige Zusammenarbeit. Gemeinsam wollen wir wachsen und uns um das bemühen, was wirklich zählt:

Euch die Musik hören zu lassen, die aus unserem Herzen kommt!“

Quelle: Metal Promotions