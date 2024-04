Gods Of Ink: weltweit renommierte Tattoo Convention dieses Wochenende in Frankfurt am Main

Vom 19. bis 21. April 2024 wird sich das Who is Who der Tattoo-Welt im Messe Forum Frankfurt wieder die Klinke in die Hand geben. Über 350 Tätowierer:innen aus aller Welt werden bei der Tattoo Convention Gods Of Ink vor Ort sein und ihre Kunst hautnah präsentieren.

Alle Künstler:innen werden von Gods Of Ink-Veranstalter Miki Vialetto persönlich eingeladen. 2004 rief er die London Tattoo Convention ins Leben, seit vergangenem Jahr holt er die Tattoo-Welt im Rahmen der Gods Of Ink nach Deutschland: „Die Premiere von Gods Of Ink war ein voller Erfolg! Daher kann ich es gar nicht mehr erwarten, Tattoo-Enthusiast:innen, solche, die es werden wollen, und Menschen, die einfach nur neugierig auf diese spannende Kultur sind, wieder bei uns willkommen zu heißen.“

Besucher:innen erwartet bei der Gods Of Ink jede Menge Kunst in allen erdenklichen Stilen – und auch ein Hauch von Glamour. Zu den diesjährigen Gästen zählen unter anderem Yomico Moreno, Stamm-Tätowierer des US-Schauspielers The Rock, und Mark Mahoney, dessen Werke unter anderem Mega-Stars wie Lana del Rey, Harry Styles und Lady Gaga zieren. Darüber hinaus haben mit Ami James, Chris Garver, Chris Nunez und Nikko Hurtado Ikonen der Tattoo-Welt (bekannt aus Shows wie Miami Ink und Ink Masters) ihr Kommen angekündigt.

Ausstellungen von Künstler:innen wie Chris Guest und Mike Dorsey sowie fotografische Retrospektiven unter anderem zur japanischen Kultur des Tätowierens, Musik von Aurora Drive und Performances der Fuel Girls runden das Programm ab. Für das leibliche Wohl ist auf dem Foodcourt mit einer großen Auswahl an Speisen und Getränken gesorgt. Damit bietet die Gods Of Ink 2024 einen außergewöhnlichen Ausflug in eine spektakuläre Welt.

Alle Infos zur Veranstaltung finden sich auf godsofinktattooconvention.com, Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.